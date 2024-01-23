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Непобедимый украинский боксер проиграл впервые в карьере и лишился титула чемпиона мира

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,3 т.
Непобедимый украинский боксер проиграл впервые в карьере и лишился титула чемпиона мира

Украинский чемпион мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA Артем Далакян (22-1, 15 КО) не смог защитить свой титул. 36-летний уроженец Баку на вечере бокса в Токио в 12-раундовом бою проиграл японцу Сеиго Акуи (19-2-1, 11 КО) единогласным решением судей: 116-112, 117-111 и 119-109.

Видео дня

Местный боец с первых минут занял центра ринга, завладев инициативой. Украинец вел себя достаточно пассивно, позволив сопернику вести бой. Удары Акуи были более жестокими, вынуждая нашего соотечественника двигаться максимально быстро.

Непобедимый украинский боксер проиграл впервые в карьере и лишился титула чемпиона мира

К середине поединка создавалось впечатление, что Далакян устал. Он без шансов проиграл 6-й и 7-й раунды, демонстрируя крайне низкий КПД.

На заключительный раунд Артема не хватило, что в итоге и отразилось на записках судей.

Непобедимый украинский боксер проиграл впервые в карьере и лишился титула чемпиона мира

Как сообщал OBOZ.UA, изначально бой Далакян – Акуи должен был состоятся 15 ноября, его перенесли из-за травмы японского бойца: тот получил перелом ребра на тренировке.

Непобедимый украинский боксер проиграл впервые в карьере и лишился титула чемпиона мира

28 января прошлого года Далакян успешно защитил свой пояс. На легендарном стадионе "Уэмбли" в Англии Артем победил небитого Давида Хименеса (12-1, 9 КО) из Коста-Рики.

Артем Далакян

До этого украинец разбил обязательного претендента Луиса Консепсьона (39-9, 28 КО) из Панамы. Бой в Киеве завершился в 9-м раунде техническим нокаутом.

Непобедимый украинский боксер проиграл впервые в карьере и лишился титула чемпиона мира

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