Непобедимый украинский боксер проиграл впервые в карьере и лишился титула чемпиона мира

Украинский чемпион мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA Артем Далакян (22-1, 15 КО) не смог защитить свой титул. 36-летний уроженец Баку на вечере бокса в Токио в 12-раундовом бою проиграл японцу Сеиго Акуи (19-2-1, 11 КО) единогласным решением судей: 116-112, 117-111 и 119-109.

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Местный боец с первых минут занял центра ринга, завладев инициативой. Украинец вел себя достаточно пассивно, позволив сопернику вести бой. Удары Акуи были более жестокими, вынуждая нашего соотечественника двигаться максимально быстро.

К середине поединка создавалось впечатление, что Далакян устал. Он без шансов проиграл 6-й и 7-й раунды, демонстрируя крайне низкий КПД.

На заключительный раунд Артема не хватило, что в итоге и отразилось на записках судей.

Как сообщал OBOZ.UA, изначально бой Далакян – Акуи должен был состоятся 15 ноября, его перенесли из-за травмы японского бойца: тот получил перелом ребра на тренировке.

28 января прошлого года Далакян успешно защитил свой пояс. На легендарном стадионе "Уэмбли" в Англии Артем победил небитого Давида Хименеса (12-1, 9 КО) из Коста-Рики.

До этого украинец разбил обязательного претендента Луиса Консепсьона (39-9, 28 КО) из Панамы. Бой в Киеве завершился в 9-м раунде техническим нокаутом.

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