Непобедимый боксер был сенсационно нокаутирован в чемпионском бою за секунды до гонга. Видео

Чемпион США по версии WBC в полусреднем весе Авиус Гриффин (17–1, 16 КО) потерпел первое поражение в карьере. 31-летний американец на ринге Honda Center в Анахайме (США) сенсационно проиграл соотечественнику Джулиану Родригесу (24–1, 15 КО).

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Первые раунды прошли на фоне недовольства публики — оба бойца действовали осторожно, избегая риска. Однако в техническом плане лучше выглядел Родригес, на которого перед боем принимались ставки с коэффициентом 6.50.

Настоящая драма развернулась в восьмом раунде: Гриффин отправил соперника в нокдаун, и Родригесу пришлось спасаться в клинче. Но уже в следующем раунде он сам потряс фаворита, хотя и не стал добивать.

Кульминация наступила в концовке 10-го раунда — за несколько секунд до финального гонга Родригес устроил финальный штурм и нокаутировал Гриффина.

Судья остановил бой на последних секундах, зафиксировав досрочную победу андердога.

Эта победа стала самой значимой в карьере Родригеса. И особенно приятной, учитывая, что Джейк Пол, промоутер Гриффина, в преддверии боя заявил, что впервые слышит о Родригесе.

"Я думал, что веду по очкам", — сказал Родригес, известный под прозвищем "Кувалда". — "Но я знал, что дерусь на шоу Джейка Пола, и мне нужно было убедительно всё закончить. Вот я и выложился в концовке. Что тут скажешь? Время кувалды".

Перед последним раундом два судьи выставили равный счет перед последним раундом (85–85), третий отдал предпочтение Родригесу — 86–84.

С самого начала он шел вперед, атакуя агрессивно, но сдержанно, ловя моменты. По данным CompuBox, Родригес нанес больше акцентированных ударов, чем его соперник.

Когда у 30-летнего уроженца Нью-Джерси спросили, о чём он подумал после нокаута, он ответил:

"Обо всём, что я пережил. О жертвах, боли, через которые прошёл ради этого момента. И это только [черт побери] начало. Эмоции зашкаливали. А теперь через пару недель снова в зал".

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