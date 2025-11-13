Не узнала нападающего сборной Украины: после неудачного брака и разрыва с Лорак легенда 'Динамо' нашел любовь на берегу Днепра

13 ноября сборная Украины по футболу сыграет с Францию в отборе к чемпионату мира-2026, а тренер команды Сергей Ребров накануне поединка получил дополнительную мотивацию – 7 ноября жена Анна родила ему третьего сына. Влюбленные вместе уже 15 лет, и кажется, что Анна стала надежной поддержкой для бывшего форварда.

До Анны у легенды "Динамо" уже был брак – В 1998 году 24-летний нападающий киевлян женился на экономистке Людмиле, которая в 1999-м родила Реброву сына Дмитрия, а в 2000-м вместе с форвардом сборной Украины отправилась жить в Лондон, ведь Сергей подписал контракт с английским "Тоттенхэмом". Однако в начале 2000-х Ребров закрутил роман с популярной певицей Ани Лорак, из-за чего брак с Людмилой впоследствии распался.

В октябре 2013-го папарацци подловили Сергея в компании молодой длинноногой шатенки в одном из торговых центров Киева. Девушку звали Анна, и по поведению пары было видно, что они больше, чем друзья.

Впоследствии оказалось, что Сергей и Анна познакомились еще в июле 2010 года. "Мой муж не помнит точную дату. И ничего страшного в этом нет. За мужчину говорят его действия", – отмечает Анна.

"Это была очень романтическая атмосфера, берег Днепра, красивая природа, вечером мы разожгли костер. Жарили сосиски на таких деревянных палочках. И это все было похоже на лагерь отдыха для взрослых", – рассказала жена Реброва на своем канале.

В первый день знакомства Сергей предложил девушке покататься на квадроцикле по песку: "Он ехал так быстро, что мне пришлось схватиться за него и держаться очень крепко, чтобы не слететь с того квадроцикла. Волосы после этого были в пыли, но это был такой адреналин, что сказать, что я была в восторге, – значит ничего не сказать".

После этого Анна и Сергей начали общаться. Уже на следующий день футболист позвонил и пригласил девушку на ужин. Мол, выбирай любое кафе. И девушка предпочла суши.

При этом во время первой встречи Анна не узнала в новом знакомом форварда сборной Украины. Уже потом, когда ей назвали фамилию Реброва, она поняла, что где-то о нем слышала, но не помнила, в какой сфере он работает.

"Наверное, это его и подкупило. Поскольку он сам мне рассказал, чем занимается. Я не сразу узнала, что он – легенда украинского футбола. Мне кажется, что мы не просто так познакомились. Где-то за месяц или за два до нашей встречи я ехала в автобусе из университета и послала Вселенной запрос, что я так хочу любить и быть любимой", – считает Анна.

"Прежде, чем войти в отношения, задайте себе вопрос, а зачем вам мужчина и отношения? Но услышьте откровенный ответ, который идет из сердца, а не из ума. И если вы чувствуете, что у вас так много любви и так много чувств и тепла, что вы хотите делиться этим с любимым человеком, то, конечно, тогда вы притянете своего любимого человека гораздо быстрее", – советовала позже Реброва.

Несколько лет пара скрывала свои отношения. Затем шатенка, которая была моложе любимого на пять лет, начала появляться в ложе на матчах "Динамо" и сопровождать Сергея на различные мероприятия. А летом 2016-го стало известно, что Ребров женился во второй раз и, судя по всему, очень счастлив.

Анна подарила тренеру двух сыновей – Никиту и Александра. Три года семья прожила в Будапеште, где Ребров работал с "Ференцварошем", а затем перебрались в ОАЭ.

"Мужчина не должен быть спасателем в вашей жизни, он должен дополнить вас, и вы должны создать единое целое", – раскрыла небольшую тайну своих удачных отношений Анна, которая в Эмиратах стала блогером и снимает передачи для собственного канала на YouTube, а затем добавляет: "Женщина – это не о работе, женщина – это о любви и наслаждении жизнью. Поэтому занимайтесь работой с удовольствием".

И вот в ноябре в семье тренера сборной Украины произошло пополнение – Анна подарила мужу третьего общего сына. А находиться в хорошей форме Ребровой помогает йога.

