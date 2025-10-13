'Не признавал полумеры': российские оккупанты убили бывшего футзалиста, который служил в штурмовой бригаде

На войне с оккупантами отдал жизнь за Украину футзалист, фанат львовских "Карпат" и боец 3-й штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ Иван Заривняк. 37-летний защитник со Львовщины погиб 25 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

Иван родился 6 июля 1988 года во Львове, учился в лицее № 5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов. С детства Иван увлекался футболом и не ограничился только ролью зрителя. Он играл в футзал за львовские команды "Инкогнито", "Лесотех" и Advocateam.

Те, кто находился на площадке вместе с Заривняком, отмечали, что он был очень быстрым, а по характеру – настоящим бойцом – решительным и надежным. "Он не признавал полумеры. В спорте, как и в жизни, всегда отдавал все, без остатка", – рассказывали об Иване.

Параллельно футзалист закончил географический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. После чего работал менеджером по продажам, был преданным болельщиком родных "Карпат", но не ограничивался футболом. В частности, хорошо катался на лыжах и вообще любил жизнь во всех ее проявлениях, путешествовал, когда была возможность.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Иван решил взять в руки оружие и добровольно вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады, стал частью легендарного подразделения, которое участвовало в ожесточенных боях на южно-слобожанском и донецком направлениях. Как рассказывали побратимы, он был среди первых там, где нужно было быть сильным телом и несокрушимым духом.

За проявленное мужество и успешное выполнение заданий Иван был награжден знаком отличия Главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Золотой крест". Но 25 сентября 2025 года Заривняк вступил в свой последний бой с оккупантами – защитник погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

"Мы потеряли не просто товарища и игрока, мы потеряли человека, который всегда отдавался делу на полную – на площадке и в жизни. Пример мужества и силы духа, который останется с нами навсегда", – отреагировали на трагедию в Ассоциации футзала города Львова.

Похоронили Ивана Заривняка на Лычаковском кладбище во Львове в День защитников и защитниц Украины, 1 октября 2025 года.

Родные и друзья вспоминают, как Иван заботился о животных и увлекался кулинарией, был искренним, честным, мужественным и отважным. Его доброта, порядочность и юмор притягивали к нему окружающих. Для близких он был не только сыном, братом и мужем, а настоящей опорой.

У Героя остались родители, сестра и жена Анастасия, которая долго не могла поверить: "Если бы найти слова, которые бы описали, каким человеком он был, каким был мужем и сыном. И какими близкими и невероятными были наши отношения. Столько планов и столько мечтаний на двоих. И теперь они никогда не осуществятся. Знаю, что должны жить ради тебя и твоей памяти, любимый".

