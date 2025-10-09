'Прикрыл собой в стрелковом бою': бывший игрок сборной Украины погиб в Купянске от пули, которая предназначалась другому

5 октября на Купянском направлении в бою с российскими оккупантами погиб начальник 4-го отдела по проведению специальных операций управления КОРД ГУНП в Харьковской области, майор полиции и бывший игрок сборной Украины по регбилиг Николай Гетманов. Теперь защитнику навсегда 35...

Еще в 2000-х годах Николай стоял у истоков украинского регбилиг, выступал за харьковский клуб "Легион XIII" и защищал цвета национальной сборной.

После спорта Гетманов выбрал полицию, дослужившись до звания майора, и 10 лет своей жизни посвятил специальному подразделению КОРД. Должность начальника отдела он занимал с марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ. Николая уважали побратимы, с ним было надежно, к нему тянулись люди.

18 сентября спортсмену и кордовцу исполнилось 35 лет. А уже 5 октября жизнь защитника с позывным "Кентавр" оборвалась во время выполнения боевого задания на Купянском направлении.

Офицер получил огнестрельные ранения во время стрелкового боя с военными армии РФ. Несмотря на все усилия побратимов, которые пытались эвакуировать его в стабилизационный пункт, спасти жизнь полицейского не удалось – Николай умер от полученных ранений.

"Николай к рядам полиции присоединился еще совсем молодым – посвящал свою жизнь служению украинскому народу. С 2015 года служил в управлении КОРД, видел себя только там, был истинным руководителем и лидером, не сомневался в пути, который выбрал", – отметил начальник ГУНП в Харьковской области Петр Токарь.

"Он никогда не говорил "нет", и как только появилось служебное задание, что надо уничтожить врагов, которые зашли в город Купянск, Николай первым, не жалея себя, свое здоровье, выполнил боевое распоряжение, в стрелковом бою прикрыл товарищей, принял смертельное ранение и погиб как Герой. Это человек с большой буквы", – рассказал Токарь.

Побратимы отзывались о Гетманове как о настоящем лидере и воине, невероятном наставнике, преданном своему делу, мужественном, порядочном, профессиональном и принципиальном.

"Его мужество, сила воли и командный дух навсегда останутся примером для всех, кто его знал", – отреагировали на трагедию в Федерации регби Украины.

Дома мужчину не дождалась жена, а четырехлетний сын остался без отца.

