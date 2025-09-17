Настигла карма: 2-кратного чемпиона Европы, предавшего Украину ради России, не пустили на ЧМ

Двукратный чемпион Европы по греко‑римской борьбе Эмин Сефершаев был депортирован из Хорватии, где должен был выступить на мировом первенстве. Виза 27-летнегоуроженца украинского Симферополя, который после аннексии Крым предал нашу страну и стал выступать за сборную оккупантов, была аннулирована.

Видео дня

Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил президент Федерации спортивной борьбы (ФСБР) России Михаил Мамиашвили. Он возмутился действиями принимающей стороны и назвал якобы несправедливыми санкции в отношении Сефершаева, который был замечен в поддержке агрессии РФ против Украины.

"Не могу подобрать слов, которыми можно описать произошедшее с Сефершаевым. Мало того, что человек получил визу, прошел аккредитацию, а после его лишили права находиться в одной из стран Шенгенского соглашения, так еще и пытались депортировать. Пытались предъявить ему, что загранпаспорт он получил на территории Крымского полуострова. Закончилось все тем, что они предъявили, что перед ними не Сефершаев, а совсем другой человек. Но мы тут же включились и доказали, что буквально полтора месяца назад Эмин уже выступал в Хорватии", – сказал Мамиашвили.

В свою очередь официальная представительница МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ситуацию с традиционным для россиян перекручиванием фактов и их оценок. "Это нацизм", – ответила приспешница диктаторского режима Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мамиашвили пожаловался на то, что некоторых спортсменов сборной РФ не пускают в Загреб на чемпионат мира-2025, назвав это "скотским отношением".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!