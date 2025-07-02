'Начнем всех побеждать': чемпионка ОИ из РФ в угаре заявила о страхе перед россиянами в мировом спорте

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выдала феерическую фантазию на тему побед российских спортсменов после того, как их допустят к международным турнирам. Депутатка Государственной думы, в частности, нелепо высмеяла норвежских лыжников, которые якобы боятся своих соперников из РФ.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выразила уверенность в том, что норвежцы пристально следят за выступлениями россиянина Александра Большунова в национальных турнирах и опасаются его возвращения.

"Знаю, что норвежцы очень пристально следят за результатами Александра Большунова, за другими нашими спортсменами. Раз они комментируют выступления Большунова, получается, они смотрят наши соревнования. Норвежцам точно интересно, как там конкуренты из России поживают. Для иностранцев российские спортсмены сейчас как в засаде находятся. А мы как выскочим после снятия санкций и как начнем побеждать всех. Иностранцы понимают это, я уверена", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка заявила о заговоре против Большунова, возвращения которого в международные соревнования якобы панически опасаются в Норвегии.

Отметим, что Большунов, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022 в лыжных гонках, был участником Z-концерта в Лужниках в марте 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, участники Кубка мира по лыжным гонкам выступили против возвращения российских спортсменов в турнир.

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