На израильских болельщиков напали с ножами на улицах Амстердама, некоторых удалось похитить

На улицах Амстердама неизвестные жестоко атаковали болельщиков из Израиля, приехавших на матч между местным "Аяксом" и "Маккаби" из Тель-Авива (5:0). Три фаната до сих пор считаются пропавшими без вести, а ЦАХАЛ уже начал операцию по вывозу израильтян из столицы Нидерландов.

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По информации The Times of Israel, сразу после завершения матча на "Амстердам-Арена" неизвестные в масках совершили жестокие нападения на израильских фанатов, в частности, с использованием ножей. На видео, появившихся в соцсетях, видно, что некоторые из нападавших несли палестинские флаги и кричали "свободная Палестина".

А после атаки на улицах города нападавшие также врывались в гостиницы, где остановились израильтяне.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что, по меньшей мере, 10 граждан страны пострадали в результате нападений на футбольных болельщиков. Однако, по неподтвержденным данным, тех, кто получил ранения, уже около 30 человек, а по сообщениям МИД, еще трое израильтян считаются пропавшими без вести.

Израильтян, посещавших Амстердам, призвали не покидать своих гостиниц, а новый министр иностранных дел страны Гидеон Саар поручил дипломатам, расположенным в соседних европейских посольствах, отправиться в Нидерланды и усилить миссию Израиля.

Тем временем, ЦАХАЛ начал в пятницу, 8 ноября, операцию по вывозу израильтян после насильственных нападений ночью. Грузовые самолеты с медицинскими бригадами под руководством командования тыла должны приземлиться в аэропорту "Шипплок" в ближайшее время.

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф ​​уже осудил нападения на футбольных болельщиков в Амстердаме в сообщении на X. Он сказал, что сообщил премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что виновные в этих насильственных действиях будут привлечены к ответственности.

А лидер голландских ультраправых Герт Уилдерс в пятницу призвал депортировать мусульманских мятежников, напавших на израильтян на улицах Амстердама.

"Похоже на охоту на евреев на улицах Амстердама. Арестуйте и депортируйте мультикультурные отбросы, напавшие на поклонников "Маккаби" (Тель-Авив) на наших улицах. Стыдно, что это может произойти в Нидерландах. Абсолютно неприемлемо", – высказался он в посте на Х.

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