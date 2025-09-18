'Мы вернемся. Все будет как раньше': чемпион мира из РФ цинично высказался об украинцах

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко выразил циничную надежду на то, что будет хорошо общаться с соперниками из Украины после возвращения в международные турниры. Чемпион мира-2018 в помещениях отметил, что никогда не испытывал трудностей в общении с нашими соотечественниками до начала полномасштабной войны и отстранения РФ.

Видео дня

Об этом Лысенко заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 28-летний спортсмен, не сказав ни слова о причинах своего отстранения от соревнований, добавил, что с представителями нашей страны ему "весело очень было, была дружная российско-украинская компания".

"Я с ними прыгал и на юниорских, и на взрослых стартах. На юношеской Олимпиаде и мировом первенстве мы дружили с командой Украины, после соревнований вместе гуляли, и нам весело очень было, была дружная российско-украинская компания. Когда я стал выступать на взрослых стартах, то частенько пересекался с тем же Андреем Проценко. Мы с ним просто здоровались, но никакого негативного отношения к себе я не чувствовал. Надеюсь, что когда мы вернемся, то все будет так, как прежде", – сказал Лысенко.

Отметим, что в 2018 году этот россиянин был дисквалифицирован из-за пропуска сдачи допинг-проб. Он также оскандалился тем, что в свое оправдание подал поддельные документы.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова пожелала соперницам украинки Ярославы Магучих выиграть чемпионат мира по легкой атлетике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!