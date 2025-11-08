'Вопрос национальной безопасности': как в Киеве прошел SBC Summit Ukraine, где выступали Бидный, Гутцайт, Левченко и Костюк

5 ноября в Киеве состоялся четвертый SBC Summit Ukraine – событие, объединяющее представителей спорта и бизнеса. В этом году саммит собрал рекордное количество – более 700 участников. Среди них – представители федераций и клубов, тренеры, организаторы соревнований, маркетологи, партнеры и инициаторы спортивных проектов.

На сцене выступили более 40 спикеров, которые поделились собственными кейсами, новыми подходами к развитию спорта и идеями для партнерств.

Первым спикером стал министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, который рассказал об актуальных проблемах развития спорта в условиях войны и объяснил, почему инвестиции в спортивную инфраструктуру сегодня являются критически важными.

"Сегодня идет большая война. Всегда есть вопрос об инвестициях не ко времени. Во-первых, как сказал наш президент, вопрос здоровья наций – это вопрос национальной безопасности. Во-вторых, спорт, безусловно, является уникальным инструментом обновления и устойчивости нашего общества. Поэтому этот вопрос актуален. Мы можем прикрывать свою бездеятельность войной, но это не решает проблемы", – отметил Бедный.

Министр признал, что сейчас все меньше детей приходит в спорт и лишь единичные таланты загораются: "Но их явно недостаточно, чтобы покрыть пик тех, кто завершил выступления в некоторых видах спорта. Нам сложно проводить чемпионаты Украины. Мы наименее физически активная нация в Европе, что требует безотлагательных изменений".

Президент НОК Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт принял участие в панели "Спорт как бренд страны". Вместе с бронзовым призером Олимпийских игр, президентом Федерации легкой атлетики Украины, народным депутатом Ольгой Саладухой и президентом Спортивного комитета Украины Ильей Шевляком они обсудили вопросы развития и укрепления престижа украинского спорта.

Глава НОК обратил внимание, что государственного финансирования в условиях войны недостаточно, поэтому федерации должны сами искать партнеров и международные программы поддержки: "Каждый спортсмен должен работать на то, чтобы рекламировать себя, продавать себя, делать какие-то важные поступки для государства или делать что-то полезное внутри страны, особенно во время войны".

"Государству не до спорта – и это нужно говорить. Нам сейчас душа болит за победу нашей страны, поэтому все средства идут туда. Нужно, чтобы каждая федерация развивалась, а не ждала, что местные власти, НОК Украины или Министерство молодежи и спорта профинансирует. Нужно идти к международному сообществу, нужно продавать себя, находить дополнительные средства. И я уверен, что развитие спорта выйдет на более высокий уровень", – подчеркнул Вадим Гутцайт.

Выступила спикером и украинская теннисистка Марта Костюк, которая поделилась своим подходом к формированию личного бренда и выбору партнерств: "Я очень внимательно отношусь к тому, с кем я работаю. Любое сотрудничество остается с тобой, условно, на всю жизнь. Поэтому для меня важно рекламировать и представлять бренды, которые есть в моей жизни, которыми я пользуюсь и за которые могу отвечать. Есть компании, с которыми мы точно не будем работать, и есть те, с которыми очень хотим подписать контракт, но это потребует времени".

Среди участников конференции также была титулованная прыгунья в высоту Юлия Левченко, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров, бронзовый призер Олимпийских игр по каратэ Станислав Горуна, двукратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан, бронзовый призер ОИ по легкой атлетике Михаил Кохан и многие другие.

Конференция в очередной раз показала: украинский спорт держится на сообществе людей и организаций, которые действуют, создают возможности, поддерживают друг друга и работают на страну сегодня, не дожидаясь лучших времен.

Ранее министр молодежи и спорта рассказал о подготовке украинцев к Олимпиаде-2026 в условиях тотальной экономии, возвращении террористической организации из РФ и отсутствии зимних арен.

