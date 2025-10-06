Моуриньо унизительно высказался о вратаре сборной Украины

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуриньо похвалил игру своей команды в защите в принципиальнейшем матче с "Порту" национальном чемпионате. Наставник "орлов", комментируя нулевую ничью в дерби, которое называют португальским Класико, отметил, что вратарь сборной Украины Анатолий Трубин остался фактически без работы.

Об этом Моуриньо заявил на послематчевой пресс-конференции, информирует издание A Bola. Особенный, как называют тренера "Бенфики", добавил, что место в "рамке" его команды мог бы занять он сам, что вообще никак не сказалось бы на итоговом результате матча.

"Это была игра, которую нужно было играть зонально. Можно использовать зонную защиту, а можно обороняться персонально, но в этом случае вы больше рискуете за счет нарушений и карточек. А в зонной защите за счет таких игроков, как Павлидис и Судаков, нам удавалось контролировать игру. Они не создали опасных моментов в нашей штрафной. Трубин даже не коснулся мяча. Если бы я был в воротах вместо Трубина все 90 минут, было бы все то же самое. Команда сыграла очень хорошо", – сказал Моуриньо.

Отметим, что по данным статистических порталов, Трубин за 90 минут игры с "Порту" совершил два сейва. Украинец получил оценку 7,0 и стал одним из лучших футболистов на поле.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо может неожиданно дать игровое время вратарю сборной Украины Анатолию Трубину.

