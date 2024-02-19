Монзуль завершает карьеру: СМИ сообщили неожиданное решение судьи

Знаменитая украинская футбольная Катерина Монзуль судья уже 20 февраля объявит о завершении карьеры рефери. 42-летняя харьковчанка, которая ранее была отстранена от работы на матчах национальных турниров за ошибку в игре донецкого "Шахтера", возглавит комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом в своей авторской программе "Вацко LIVE" рассказал известный комментатор и журналист Виктор Вацко. По его данным, итальянец Лучано Лучи, который возглавлял комитет с 2015 года, покинет свой пост, а новый президент УАФ Андрей Шевченко решительно настроен решить проблемы с судейством.

"Но сейчас главное, чтобы не произошло так, как это происходит в других сферах нашей страны, когда вместо борьбы с коррупцией ее просто возглавляет новая власть. Но, насколько я знаю, Шевченко действительно решительно настроен сломать эту систему коррупции. Я считаю, что качество арбитража – один из самых интересных и интригующих вопрос весенней части украинского футбола", – сказал Вацко.

Отметим, что Монзуль начала заниматься судейством с 18 лет. Она стала первой женщиной-арбитром в украинской Премьер-лиги. Она обслуживала финалы чемпионата мира и Европы среди девушек, а также признавалась лучшей рефери планеты.

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Вацко угодил в курьезную ситуации во время трансляции матча чемпионата Германии, едва не выругавшись матом в прямом эфире.

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