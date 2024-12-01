Лучшую теннисистку Украины ограбили

Первая ракетка Украины Марта Костюк подверглась в Милане нападению злоумышленников. Как написала в Instagram сама 22-летняя теннисистка, в то время, когда она со своей командой была на концерте, ее впервые в жизни ограбили.

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18-я ракетка мира выложила снимки своей машины, у которой разбито заднее стекло. На скорую руку Марта заклеила окно клеенкой.

"Вчера меня ограбили в первый раз в жизни (надеюсь, в последний). Но это научило меня гораздо большему, чем потребовалось. Мы движемся дальше. Спасибо всем за сообщения, мы в безопасности", – обратилась к своим поклонникам спортсменка.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября Костюк очаровала своих поклонников снимком из отпуска на Мальдивах. На фотографии украинка после насыщенного сезона заслуженно отдыхает и делится моментами, полными красоты и вдохновения.

Кроме того, Марта выложила совместное фото со своим мужем Георгием, с которым расписалась в 2023 году на Кипре, сыграв пышную свадьбу.

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