Лидер сборной Франции забил победный гол первым касанием через 28 секунд после выхода на поле. Видео

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн стал главным героем 12-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. В матче против "Леванте" 34-летний нападающий сборной Франции оформил дубль, принеся команде победу (3:1).

На 61-й минуте при счете 1:1 Гризманн появился на поле, заменив Пабло Барриоса. Уже через 28 секунд после выхода он первым касанием замкнул контратаку "Атлетико" и вывел мадридцев вперед.

Момент стал историческим: француз установил новый рекорд Ла Лиги по самому быстрому голу после выхода на замену.

Спустя несколько минут Гризманн вновь отличился, воспользовавшись ошибкой защитников "Леванте". Он перехватил мяч, разыграл комбинацию с партнером и мощным ударом довел счет до 3:1, оформив дубль.

Благодаря этой победе "Атлетико" набрал 25 очков и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Контракт Гризманна с мадридским клубом рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне лидер сборной Франции провел 19 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

