Легендарного чемпиона мира нокаутировал зритель, выбежавший в ринг во время массовой драки. Видео

В Сан-Паулу на арене ARCA Spaces состоялся турнир Spaten Fight Night – 2, где в главном событии вечера встретились два легендарных бразильских спортсмена — 49-летний бывший чемпион мира в смешанных единоборствах (ММА) Вандерлей Силва и 50-летний экс-чемпион мира по боксу Аселино Фрейтас. Бой прошёл в лимите крузервейта (до 90,7 кг).

Видео дня

Изначально Силва должен был боксировать с Витором Белфортом, но тот выбыл, и Фрейтас вышел на замену, согласившись на поединок. При этом Аселино оказался значительно легче соперника – почти на 20 кг.

Несмотря на разницу в весе, именно Фрейтас сразу забрал инициативу, прижав Силву к канатам и нанося серию ударов.

Ветеран ММА выглядел растерянным и в ответ грубо ударил соперника головой. Рефери вынес предупреждение, однако Силва продолжил фолить, после чего судья остановил бой и присудил Фрейтасу победу дисквалификацией.

Скандал на этом не закончился. После финального гонга на ринге вспыхнула массовая потасовка, где больше всего досталось самому Вандерлею: его нокаутировал уже вне боя один из выбежавших зрителей.

Для справки: Вандерлей Сезар да Силва — легендарный бразильский боец смешанных единоборств, родившийся 3 июля 1976 года в Куритибе. Начав карьеру в муай-тай, он выиграл все 15 боев досрочно и дважды становился чемпионом Бразилии по тайскому боксу. В 20 лет Силва перешел в MMA, где быстро заработал репутацию одного из самых агрессивных бойцов и получил прозвище "Бешеная собака".

Главные достижения спортсмена связаны с организацией Pride: он был чемпионом мира в средней весовой категории (2001–2007), победителем Гран-при 2003 года, призером турнира 2005-го и полуфиналистом 2006-го. Ранее, в 1999 году, он стал чемпионом IVC в среднем весе.

В UFC Силва запомнился яркими боями, завоевав трижды премию "Бой вечера" и трижды — "Нокаут вечера". Дважды — в 2001 и 2004 годах — журнал Wrestling Observer Newsletter признавал его бойцом года. Его поединки против Хидэхико Ёсиды и Куинтона Джексона были названы лучшими боями 2003 и 2004 годов, а встреча с Чаком Лидделлом получила награду "Бой года" в 2008-м.

Силва вошел в историю как один из самых титулованных и зрелищных бойцов своего времени, чьи выступления в Pride и UFC стали классикой ММА.

