Федерация футбола США (US Soccer) опровергла слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что ведутся переговоры относительно проведения товарищеского матча американцев с национальной командой РФ. В организации отметили, что не рассматривают подобную возможность.

Об этом в US Soccer заявил в ответ на запрос российского портала Odds.ru. "Мы не ведем переговоров с Россией по поводу проведения каких-либо матчей сборной страны", – подчеркнули в американской федерации.

Накануне в пропагандистских СМИ привели заявление Лаврова о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) пытается организовать спарринг сборных США и России.

"Знаю, что уже в некоторых кругах, включая руководство ФИФА, обсуждается возможность проведения футбольного матча между странами-хозяйками ЧМ-2018 и ЧМ-2026. Раньше у нас были традиции хоккейных гастролей друг к другу, и в этом есть большой интерес", – сказал приспешник режима Путина и один из военных преступников.

Любопытно, что генсек Российского футбольного союза (РФС) на эту информацию главы МИД РФ отреагировал словами "раз он об этом сказал, то я не буду более подробно комментировать".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный тренер мадридского "Реала" Гус Хиддинк высказался о войне России против Украины.

