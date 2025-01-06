Капитан сборной Украины выдал феерию в матче с 'Барселоной' в чемпионате Испании по баскетболу. Видео

Капитан сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой помог "Ховентуду" выиграть матч регулярного чемпионата испанской Лиги АСУ против "Барселоны".

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Команда нашего центрового выиграла на выезде в овертайме со счетом 91:90, а Пустовой, выйдя со скамьи, отыграл 20 минут, набрал 18 очков (7/12 двухочковых, 4/4 штрафных), собрал 4 подбора (2 в нападении) и сделал 4 блок-шота.

Пустовой продемонстрировал лучший рейтинг эффективности в этом матче – 22 балла.

Команда Артема занимает четвертое место в турнирной таблице с 10 победами и 5 поражениями. Пустовой в текущем сезоне чемпионата Испании в среднем за 18 минут набирает 9.0 очка, 3.3 подбора и 1.7 блок-шота (РЭ 11.9).

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