Сборная Украины по баскетболу получила нового главного тренера

Новым главным тренером мужской сборной Украины по баскетболу станет опытный Айнарс Багатскис. 57-летний латвиец уже работал в должности главного тренера мужской сборной Украины три с половиной года. Впервые возглавил команду латыш в мае 2019 года. За это время ему удалось квалифицироваться на чемпионат Европы 2022, выиграв свою группу отбора.

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Также Багатскис вывел сборную Украины в плей-офф Евробаскета-2022, где национальная команда остановилась на стадии 1/8 финала. В итоге Украина заняла 11-е место на турнире.

Всего во главе мужской сборной Украины Багатскис провел 24 официальных матча, из которых 13 выиграл и 11 проиграл.

В должности руководителя национальной команды Багатскис заменит Виталия Степановского, завершившего работу в сборной Украины. Богатскис ранее работал в украинских клубах: Кривбассе, Строителе и Киев-Баскете. Также возглавлял национальную и молодежную сборную Латвии, на клубном уровне работал главным тренером в Латвии, Грузии, Турции, России, Израиле, Германии и Румынии.

После завершения квалификации чемпионата мира-2023 у латвийского специалиста истек срок действия контракта с Федерацией баскетбола Украины. Теперь Багатскис возобновит работу со сборной Украины, которую ожидают два заключительных матча квалификации Евробаскета-2025. Напомним, сборная Украины сыграет против Словении (21 февраля) и Португалии (24 февраля).

Согласно формату квалификации три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

Украина сохраняет шансы сыграть следующим летом на чемпионате Европы: для этого в феврале нужно выигрывать оставшиеся две игры, а сборная Израиля, в свою очередь, должна победить в матче с Португалией.

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