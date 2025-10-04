'Израиль – агрессор, в отличие от России'. В РФ закатили истерику из-за действий ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметился скандальным заявлением. Он назвал Израиль "агрессором", а решение ФИФА не отстранять его от турниров — "двойными стандартами", при этом оправдывая изоляцию России.

Видео дня

По словам Колоскова, "неотстранение Израиля после отстранения России — очередные двойные стандарты от ФИФА и Инфантино", при этом он утверждает, что именно Израиль, "в отличие от России, является агрессором".

ФИФА же ранее подчеркнула, что не намерена вмешиваться в геополитику, а Джанни Инфантино заявил о жёсткой позиции по поводу возвращения российских команд.

Высказывания Колоскова вызвали шквал насмешек. Один пользователь процитировал Оруэлла: "Война — это мир. Свобода — это рабство. Невежество — это сила", намекая на двоемыслие старого функционера. Другой вспомнил прошлые скандалы и язвительно заметил, что Колосков "давно известен отсутствием морали и принципов".

Многие обратили внимание на откровенное переворачивание фактов: "Как Израиль агрессор?! Что за днище этот колоскофф?" — писал один из комментаторов. Другие саркастически развивали тему: "Они агрессоры, а мы просто несём возмездие во имя Луны!" или "Израиль агрессивно провёл музыкальный фестиваль прямо у границ Палестины, а Хамас лишь попросил сделать потише".

Звучали и прямые оскорбления: Колоскова называли "старпёром-имперцем", "non compos mentis" и "придатком телевизора". Вспомнили и старую историю с премиальными ЧМ-94, когда, по словам болельщиков, чиновник оставил себе 90 % выплат, а игрокам выдал лишь остатки.

Как сообщал OBOZ.UA, Колосков высказал циничную мысль о том, что "капитуляция Украины" усложнит возвращение команд из страны-агрессора в международные соревнования. По словам функционера, представителей РФ допустят к турнирам только после окончания войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!