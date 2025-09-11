'Из-за этого Украина отставала': нашу чемпионку избрали в руководящий орган международной федерации, где Россия диктовала условия много лет

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по синхронному плаванию, чемпионка мира и Европы Марта Федина вошла в технический комитет по синхронному плаванию Международной федерации водных видов спорта. Избрание нашей самой титулованной сихронистки должно помочь Украине лучше разбираться в новых тенденциях, а также отстаивать собственные права. Особенно в виде, где в течение десятилетий диктовала условия Россия, которая недавно вернулась к соревнованиям в "нейтральном" статусе.

Как разъяснили в украинской федерации, основные задачи технического комитета заключаются в совершенствовании правил и регламентов синхронного плавания, анализе потребностей дисциплины, формировании стратегического направления развития вида спорта, а также в обеспечении технической подготовки и проведении соревнований на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах World Aquatics.

Сама же Марта в комментарии OBOZ.UA призналась, что немного волнуется из-за взятой на себя ответственности, но ее избрание на следующие четыре года открывает для нашей страны и спортсменов значительно более широкие возможности.

"Это очень важное событие для Украины, для нашего вида спорта, потому что в прошлом четырехлетии, к сожалению, из нашей страны никого не выбрали. И это стало одним из таких ключевых моментов. Ведь мы не имели доступа к информации и несколько отставали. Поэтому сейчас чрезвычайно важно то, что мы будем знать все из первых уст, сразу получать всю необходимую информацию и быть в курсе дел", – отметила Марта.

"Я еще разбираюсь во всех тонкостях того, как там все будет работать, но у меня будет право голоса, можно будет вносить какие-то предложения и отстаивать какое-то мнение – как со стороны спортсмена, так и с позиции тренера, что было бы уместно и правильно, потому что в техническом комитете не все спортсмены, а у меня есть соревновательное прошлое и можно будет предлагать какие-то изменения и отстаивать свой взгляд", – считает Федина.

Поэтому трудно переоценить важность такого избрания. Ведь это является признанием заслуг Марты на международной арене: "Конечно там очень много работы. И на самом деле, думаю, что даже не догадываюсь сколько. И это меня немного смущает, поскольку на меня возложена большая ответственность. Поэтому, конечно, что все сложилось классно, но есть определенное волнение".

Также спортсменка, которая в прошлом году закончила профессиональную карьеру и сейчас работает государственным тренером, поблагодарила президента украинской федерации Игоря Лысова: "Я уверена, что он поспособствовал моему вступлению в технический комитет World Aquatics. Обещаю делать все от себя зависящее, чтобы достойно представлять нашу страну в этом важном международном органе".

