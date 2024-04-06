'Из чего ты сделан?!' Непобедимый украинский боксер поднялся с трех нокдаунов и поразил сеть. Видео

Украинский боксер Атрур Камаев (2-1, 0 КО) стал настоящей звездой интернета после своего поединка с соотечественником Константином Кореневым (9-0, 6 KO). 22-летний уроженец Бахмута потерпел первое поражение в карьере, но запомнился потрясающей волей к победе.

Бой в среднем весе на ринге концертного зала Stereo Plaza в Киеве был запланирован на восемь раундов, но завершился досрочно. В четвертой трехминутке Коренев выиграл нокаутом, отправив до этого Камаева три раза в нокдаун.

Каждый раз Артуру удавалось подняться и продолжить бой, а второе "воскрешение" стало самым запоминаемым. Боксер эффектным прыжком моментально оказался на ногах, спровоцировав настоящее сумасшествие у комментатора

После третьего нокдаун, казалось бой завершен, но Камаев и тогда смог возобновить битву, однако надолго его на хватило.

Яркий момент боя в третьем раунде спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях. Юзеры интересовались, из чего же сделан этот боец, что смог так долго оставаться на ногах.

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