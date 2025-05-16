Финал Лиги Европы-2025 между английскими "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" вряд ли порадует болельщиков зрелищным футболом и результативностью. При этом небольшое преимущество будет у лондонской команды, которая в текущем сезоне выиграл все три противостояния с "красными дьяволами".

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Английское дерби в финале ЛЕ состоится в среду, 21 мая, на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, предполагает, что судьба победителя матча не решится в основные 90 минут игрового времени. Вероятнее всего, команды за счет невероятно высокой цены победы, которая даст право квалифицироваться в Лигу чемпионов, будут действовать максимально закрыто.

"Обе команды вероятно будут играть осторожно, ведь ставка высока. Учитывая форму, историю противостояний и мотивацию, матч, вероятно, будет равным с небольшим количеством голов. Мой прогноз – 1:1 в основное время с возможным определением победителя в дополнительное время или в серии пенальти. Если нужно выбрать победителя, я склоняюсь к "Тоттенхэму" из-за их преимущества в очных встречах в этом сезоне, но шансы примерно 55/45", – отметила машина.

Букмекеры, делая прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы 2025 года, называют фаворитами противостояния "красных дьяволов".

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" выиграл у киевского "Динамо" в финале Кубка Украины и добыл путевку в Лигу Европы следующего сезона.

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