'Их парализовало': почему украинцы остались без наград на финише Олимпиады и где нас придержали судьи

После пустоватого старта Олимпиады-2024 и обнадеживающей середины очень хотелось, чтобы украинские спортсмены все же накатили на финиш парижских Игр, тем более в последние дни, особенно 10 августа, было за кого болеть и кому награды выигрывать. Здесь тебе и Алексей Середа в прыжках в воду с 10-метровой вышки, и сестры Алексеевы в синхронном плавании, и, конечно, финал призера Токио-2020 по вольной борьбе Ирины Коляденко. Но случилось далеко не так, как мы планировали в своих мыслях...

Видео дня

В итоге на пьедестал в выходные поднялась только Коляденко, поскольку по-другому уже и не могло быть. Но и она вышла из ковра разочарованная, ведь рассчитывала на другую медаль.

ДРАМА КАНАЛА. Все наши неудачи начались утром субботы на канале Вер-сюр-Марн, где разыгрывались личные награды в каноэ на дистанции 500 метров. Украина делала ставку на призер минувшей Олимпиады и чемпионку мира-2022 по этой дисциплине Людмилу Лузан и также титулованную Анастасию Рыбачок, которые накануне завоевали "серебро" в заезде двоек.

Предыдущие заезды девушки провели не очень мощно, но мало кто мог вообразить, что они вообще не смогут отобраться в финал. Особенно после второго места накануне, где они продемонстрировали невероятно мощный финиш. Но в итоге наши каноистки сенсационно остались вне медальной борьбы уже в 1/2-й. А Людмила потом даже не вышла на старт в отрадном финале Б.

Позже появилась информация, что Лузан после полуфинала испытала дискомфорт в спине и отказалась выступать. Тренерский штаб, чтобы не рисковать еще раз здоровьем, решил поберечь спортсменку. Но понятно, что для спортсменки ее уровня есть только призовые места, а все остальные уже не имеют значения.

Что касается Рыбачок, то она только недавно вернулась после декрета, в который ушла в статус призера ОИ-2020. И в Париже ей пришлось оставить свою лодку и соревноваться в чужом, ведь судьям не понравилась надпись "Я – украинка".

"Оказалось, что страну можно написать, но "Я – украинка" или политические позиции – нет. К сожалению, это правила ICF, и они были уже задолго до этих Олимпийских игр. Мы не знали, и так сложилось, что ту лодку не допустили. Я отдала Анастасии свой", – рассказала Лузан.

Но медальная лодка Людмилы из Олимпиады-2020 не стала такой же для Анастасии в Париже.

ПРЫЖОК ЗА 8. Когда в начале Олимпиады Алексей Середа боролся вместе с Кириллом Болюхом за награды Парижа в синхроне с 10-метровой вышки, и им совсем немного не хватило до "бронзы", создавалось впечатление, что до конца Игр 18-летний николаевский спортсмен может распрыгаться. Ведь перед соревнованиями во Франции из-за травм руки Алексею не хватало практики. Он и сам признавался, что начал прыгать программу всего за месяц до Олимпиады.

Однако после пятого места в синхроне отмечал, что трудности его не пугают и не ломают, а, напротив, могут подстегнуть. И мы все верили, что в Париже этому крайне одарено парню, победителю Европейских игр и призеру чемпионатов мира может повезти. Но, как потом прокомментировал сам Середа, чуда не произошло. Он ошибался и занял восьмое место в финале прыжков с 10-метровой вышки, набрав 426,90 балла.

"Плохой результат, мог гораздо лучше. У меня рекорд 530 баллов, сейчас – на 100 баллов меньше. Конечно, немного разочарован. Мне стыдно за себя. Единственное, что понравилось, так это предварительные соревнования. Из неожиданного: вот сейчас 10 метров все валятся. , падают. Он китаец дважды ошибся, я вообще такого никогда в жизни не видел", – отреагировал Алексей.

И тяжело его в чем-то винить, ведь из-за травмы украинец не готовился так, как планировал тренерский штаб: "Рука болит, но прыгать могу. Прыжки индивидуальные я уже выполнял здесь. Предполагаемый результат, думаю, что тренеры так же думают. Чудеса не случилось" .

Но сейчас самому юному чемпиону Европы по прыжкам в воду всего 18 лет, поэтому очень верится, что через четыре года на Играх в Лос-Анджелесе он уже своего не отдаст. Только бы еще без травм...

ЛЕНТЫ РАЗДОРА. Параллельно со прыгунами в воду, только за полчаса езды, за награды в групповых соревнованиях Олимпиады-2024 сражались художественные гимнастки. Наши девушки прекрасно приступили и по итогам первой ротации занимали второе промежуточное место, уступая только Китаю, который и здесь уже диктует свои условия.

Это могла быть очень особая награда для Марии Высочанской, ведь отец двукратной чемпионки Европы по гимнастике смог вырваться из войны с Россией, чтобы поддержать дочь на соревнованиях. Олег Высочанский попутками добрался до Киева, оттуда – во Львов. В это время его жена и мать Марии покупали билеты в Париж.

"Я так плакала, вы себе не представляете, потому что папы не должны и отпустить. После выступления я их нашла, увидела – и папа с мамой мне махали. Честно, я даже не ожидала, что может быть такое. Чудеса бывают, они случаются с нами – главное, в них верить", – призналась спортсменка.

Но, к сожалению, подруги Марии по команде не выдержали напряжения соревнований и ошиблись в следующем упражнении: во время прыжка в гимнастки впрыгнул мяч, запуталась лента, а затем одна из атлеток пропустила два элемента, что в итоге вылилось в низкую оценку и итоговое. седьмое место.

"Обручи сделали очень хорошо. Ну, вот у двух Киры Ширикиной и Алины Мельник паралич. Их парализовало: не смогли среагировать. Одной 16 лет, а вторая старшая. Не получилось. Если бы все сделали, были бы с медалью. Потому что реально сильная команда , все у них есть. Но честно, две – Высочанская и Баева – на уровне прошли. И даже Перемета. А две вот стрессанули. Очень жаль", – рассказала "Суспільне Спорт" Ирина Дерюгина.

НА СОВЕСТИ СУДЕЙ. По соседству в Сен-Дене начинали вечернюю программу украинский дуэт по артистическому плаванию Марина и Влада Алексеи и прыгун в высоту Олег Дорощук. Харьковчанки в этом сезоне уже побеждали на этапе Кубка мира и собирались еще больше усложнять программу, чтобы в "бронзу" Токио-2020 добавить еще и награду Парижа-2024.

Но, наверное, наши девушки еще не раскусили до конца новые правила, которые все продолжают меняться. И хотя зал был в восторге от выступлений украинок, судьи нашли свои недостатки и по результатам двух программ поставили их только на пятое место с результатом 538,6684 балла. Чемпионками же Олимпиады-2024 в дуэте стали представительницы Китая Ван Люи и Ван Чэньи с суммой 566,4783 балла.

"Мы довольны, ведь показали максимум для себя и для своей страны. Если объективно смотреть, и вчера, и сегодня – это были наши лучшие выступления. И наша тренер тоже осталась довольна. Мы выложились на все 100%. И нам приятно было слышать от других, что у нас самая красивая программа и мы выглядим лучше всех. Поэтому у нас приз зрительских симпатий", – отреагировали сестры.

"Оценок мы не понимаем, пусть это останется на совести судей. Нам досадно не только за себя, но и за австрийский дуэт. Мы были уверены, что он будет вторым после Китая. Австрийки действительно гораздо лучше выступили, чем представительницы Нидерландов и Великобритании", – добавили украинки.

"КАЙФОВО". На Стад де Франс Олег Дорощук сделал все, что мог, чтобы дать бой лучшим прыгунам в высоту в мире. 22-летний легкоатлет даже установил свой персональный рекорд – 2,31 метра. Однако этого хватило только для шестого места, которым доволен украинец, ведь это был его дебют на Олимпиаде, который он назвал "кайфовым".

"Очень кайфово. Поставил личный рекорд. Сначала как-то так прыгалось... А потом распрыгался, понял, что можно брать личный рекорд. Но и 2,34 м можно было брать. Пожалуй, чуть-чуть расслабился", - считает Олег.

А новым олимпийским чемпионом по этой дисциплине стал Гамиш Керр, который в "перепрыжке" за "золото" победил американца, выиграл очное противостояние на высоте 2,34 метра.

ВКЛЮЧИТЬ ТЕРПЕНИЕ. Закрывала для Украины программу Олимпиады на борьбу. Как же хотелось, чтобы Ирина Коляденко все-таки взяла свое желанное "золото"! Ведь три года назад в Токио ей помешала неожиданная травма колена, произошедшая уже в Японии. А в этом году, буквально за два месяца до Игр в Париже, ей снова пришлось делать операцию на этой же ноге и форсировать свое восстановление.

И если в предыдущих столкновениях Коляденко завелась и на адреналине размазывала своих оппоненток, то на следующий день в финале не смогла настроиться на сильную японку Сакуру Мотоки. К тому же поединок начали с ощутимым опозданием и уже в стычке была долгая пауза из-за проблем с табло. В итоге на последней минуте Ирина пропустила атаку в ноги, японка быстро накрутила 12:1, а украинка решила не рисковать ногой.

"Затянули почему-то начало схватки, и в самом полуфинале был такой довольно долгий перерыв, и это несколько сбило меня с режима. Но основное, я считаю, психологически оказалась не готова к этой схватке, не дотерпела. И как бы я не хотела, то просто не смогла включить в себе это терпение.

"Я знала все, что она делает, но во время столкновения не видела этих ее проходов, просто не успевала", – добавила 26-летняя борчина.

Кстати, нынешний олимпийский формат в два дня не нравится Ирине: "Во-первых, мы два дня взвешиваемся, и я вес должен держать не один, а два дня. Они, возможно, думали так немного разделить нагрузку, но когда ты за тот один день уже настраиваешься на ту борьбу, заводишься, то идешь по накатанной. А тут ты один день отборолся, и потом тебе нужно с той усталостью от предыдущего дня идти в следующий, снова заряжаться, заводить себя и начинать все сначала".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что финалистка Олимпиады жила под обстрелами, квартиру разрушила РФ, а травму прятала под полотенцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!