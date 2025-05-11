Их осталось всего три. Какие областные центры Украины никогда не были в УПЛ

Невероятно, но за 34 года украинского футбола, 3 больших города никогда не видели элитных соревнований! Даже региональные команды выходили к лучшим, тогда как главный город области все еще ждал (и ждет) свой шанс. OBOZ.UA рассказывает, что это за города и может ли там когда-то закончиться эта тенденция.

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Сколько клубов играли в УПЛ?

За всю историю футбольных соревнований на территории нашего государства (с 1992), в УПЛ были представлены 47 клубов. Больше всего - от Донецкой области: "Шахтер", "Металлург", "Мариуполь" и "Олимпик". Еще по 4 команды играли от Киева, Львова и Харькова, но это, в основном, последствия перерождений. Например, старые "Карпаты" прекратили свое существование, а новые сейчас с первой попытки борются за еврокубки. В Киеве так же перезапустили "Оболонь". А в Харькове старый "Металлист" вообще имеет аж двух последователей. Еще там был ФК "Харьков", который просуществовал параллельно с командой еще Ярославского всего 5 лет.

В сезоне 24/25 из 16-ти команд есть 4 клуба из-за пределов главных городов. И это тенденция: профессиональный футбол существует не только в мегаполисах и может развиваться даже вдали от областных центров, серебряные медали "Александрии" тому пример. А в Первой лиге в Группе повышения аж 4 команды представляют не центральные города и "Эпицентр" уже официально вышел в УПЛ. Но о нем чуть дальше.

На сегодня 3 областных центра Украины никогда не были представлены в Премьер-лиге. В нашем списке могли быть и Черкассы, но на сезон 24/25 они впервые получили представителя в УПЛ - в элиту пробился "ЛНЗ". Также уже второй год, как есть команда от Житомира, "Полесье" борется за Лигу конференций. А кто из областных центров до сих пор смотрит большой футбол только через телевизор?

В Хмельницкую область возвращается большой футбол. Но в областном центре его не будет

За более чем 30 лет существования украинского чемпионата, Хмельницкая область может вспомнить на высоком уровне только одного участника - "Темп" из Шепетовки. Команде повезло попасть в дебютный розыгрыш УПЛ (который выиграла "Таврия"), затем были вылет, возвращение и ... конец. Единажды заняв 9 место тогда ещё Высшей лиги Украины, "Темп" распался и больше элитных чемпионатов в Хмельницкую область не привозили.

Местное "Подолье" играет в Первой лиге и ближе всего к элите было на самом старте футбола, в 1992-м. За свою историю клуб из Хмельницкого несколько раз шел на понижение, даже вылетал в любители и сейчас смог возродиться до уровня Первой лиги. Команда пока что борется за выживание - и все указывает, что Вторая лига к городу ближе, чем мечты об элите.

Но УПЛ в регион все же может приехать. В субботу "Эпицентр" из Каменца-Подольского уверенно разобрался с "Полтавой" и обеспечил себе чемпионство в Первой лиге, а с ним - и выход в Премьер-лигу. Но проблемой стал стадион - если там за лето не создадут нормальное освещение (недостаточные подогрев и вместимость УАФ готова временно проигнорировать), то надо искать запасную арену. Предварительно, базовым станет город Тернополь. В самом Хмельницком есть стадион, но там выступает вышеупомянутое "Подолье" и пока в медийном пространстве о поделиться местом никто не говорил.

Сумщина за более чем 30 лет имела только один клуб в элите

Так же лишь одну команду в элите когда-то имела Сумская область. Легендарный "Нефтяник" выступал в УПЛ всего 2 раза, но очень запомнился оригинальным названием. Команда из Ахтырки имела несколько попыток вернуться в Премьер-лигу, впрочем, не выдержала конкуренцию и впоследствии совсем распалась. Что же относительно самих Сум? Там было очень много попыток поддержать и возродить футбол: "Явор", "Фрунзенец", даже одноименные "Сумы". Но у них не получилось, а последних КДК поймал на договорных матчах и забрал лицензию.

Очередная попытка возродить футбол началась в 2015-м, тогда в Николаевке появилась "Виктория". После нескольких сезонов в любителях, клуб квалифицировался в профессиональные соревнования, а затем стал играть домашние матчи в Сумах. Сегодня это перволиговая команда, о которой многие узнали из четвертьфинальной игры Кубка Украины против "Буковины". Подопечные Бессмертного из-за ситуации с безопасностью не могут играть дома и вынуждены постоянно менять прописку: в этом сезоне это уже были арены в Киеве, Черкассах, Ковалевке, Демидове, Карловке... На вылет во Вторую лигу команда не идет, но и на повышение тоже не рассчитывает. Новая попытка вернуть в Сумы футбол (хотя бы номинально) будет с сезона 25/26.

Херсонская область никогда не доходила до УПЛ

А вот Херсонщина за почти 35 лет истории независимой Украины вообще никогда не имела представителя в УПЛ. В разные годы и с разной интенсивностью пробиться в высшие дивизионы пытались с десяток клубов, но застревали на уровне любителей. На профессиональный уровень из области вышли только "Мир" из Горностаевки и новокаховская "Энергия". Была даже "Каховка", которой удалось взять бронзу аматорского Кубка регионов УЕФА, но никому так и не удалось выдержать давление Второй лиги или надолго закрепиться в Первой. Сейчас немало этих клубов прекратили существование. Есть еще выступавшие или выступающие на уровне любителей в чемпионатах других областей, как вот "Дружба", которая переехала в Днепропетровскую область еще до 2022-го года.

В самом Херсоне до полномасштабной войны существовала команда "Кристалл" - крепкий середняк Второй лиги. С оккупацией города клуб прекратил существование. После освобождения осенью 2022-го, южный город Украины думает далеко не о футболе, находясь под постоянными обстрелами.

Украинский футбол взял путь на изменения: команды с желанием теперь базируются за пределами крупных городов и пытаются найти спонсоров. В этом сезоне без УПЛ остался Днепр, одесский "Черноморец" и полтавская "Ворскла" в 28-м туре лишь немного отложили вопрос того, кто из них напрямую покинет элиту и оставит еще один областной центр без представителя в Премьер-лиге. Похоже, что обновление нашего сильнейшего чемпионата произойдет в совершенно другую сторону. Главное, чтобы эти команды были конкурентоспособны и усилили турнир. А не просто балластом или донором очков.