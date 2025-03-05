'Играть за свою страну – это большая привилегия': сын Кличко оценил дебют за сборную Украины

19-летний центровый Максим Кличко дебютировал за национальную сборную Украины по баскетболу в матче квалификации чемпионата Европы-2025 против Португалии, набрав за 9 минут в своей первой игре за главную команду страны 7 очков и 2 подбора.

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В интервью пресс-службе ФБУ Максим, выступающий в дублирующей команде французского "Монако", рассказал о своем стремительном прогрессе, выступлениях за молодежную сборную Украины, в составе которой летом сыграет в Дивизионе А, и важность нового опыта, полученного в составе национальной команды.

– Насколько неожиданным для тебя был вызов в национальную сборную через несколько месяцев после дебюта за молодежку?

– Да, все действительно начало развиваться очень быстро, ведь только в 16 лет я начал играть в баскетбол. Но для меня это всегда было мечтой – играть за сборную Украины. Я очень обрадовался, когда попал в команду U-20 и смог проявить себя на том чемпионате Европы вместе с моим тиммейтом Даниилом Сипало, с которым мы потом вместе попали в главную сборную.

Я, конечно, не ожидал вызова в национальную команду в ноябре, думал, что нужно будет еще немного подождать. Но очень обрадовался, хоть и немного переживал перед первым окном. Я не очень знал Виталия Степановского и не играл в матчах против Израиля, в основном тренер использовал нас на тренировках. Но для меня было очень важно потренироваться и познакомиться с ребятами.

Перед вторым вызовом в сборную я уже знал главного тренера Айнарса Багатскиса, ведь он был главным тренером сборной Латвии U-20, против которой мы играли контрольные матчи прошлым летом. Я получил очень положительные эмоции от второго окна, хотя, конечно, очень жаль, что мы не выполнили главную задачу – не вышли на чемпионат Европы.

– Каковы основные отличия для тебя в национальной сборной по сравнению с опытом игры за молодежную команду?

– Две совершенно разные команды. В главной сборной, конечно, темп игры значительно выше, ребята намного опытнее. У нас есть несколько ветеранов, которые уже много лет играют за сборную Украины – это совсем другой профессиональный уровень.

В сборной я уже знал Сипала. Кроме того, я знал Артема Пустового еще при его выступлениях за "Барселону", знал о Зотове, ведь тренер Бойко, с которым Виталий работал еще в "Донецке", сейчас работает в "Монако". С другими ребятами я познакомился в лагере сборной.

– С кем из команды тебе было особенно интересно поиграть?

– С Артемом и против Артема, ведь он еще выше меня – я к такому даже не привык. Он очень сильный игрок, играющий в физический баскетбол, так что было интересно поиграть против него. Также был классный опыт игры с нашими гардами, играющими на позиции первого номера. Они отдавали отличные передачи, некоторые я даже не ожидал.

– Как тебе, как новичку, атмосфера в сборной?

– В целом атмосфера очень положительная. Все ребята, когда приезжают в сборную, собираются как друзья, давно не видевшиеся. Конечно, после поражений настроение было плохое, но победа над португальцами дала хоть немного позитива в конце квалификации. То, что ребята приняли меня в команду, и я стал ее частью – это для меня большая честь.

– С кем из ребят у тебя сложились более дружеские отношения?

– С Даниилом Сыпало, конечно. Мы жили вместе еще на чемпионате Европы U-20. Мы уже хорошо знаем друг друга, и он теперь мой хороший друг. Ну и я рад, что у меня появились новые друзья в команде, которые помогли мне за это время в сборной.

– Какие изменения ты можешь отметить со сменой главного тренера?

– Что касается меня лично, мне кажется, Айнарс получше знал мою игру, ведь он видел меня во время матчей летом и немного больше мне доверял. У нас изменился стиль игры, начали играть быстрее, было больше свободы на площадке. Думаю, эти изменения подходили нашему составу.

– Какие были мнения перед дебютным матчем против Португалии?

– Так получилось, что меня взяли в Португалию после травмы Иссуфа Санона и после того, как заболел Андрей Войналович. Я ожидал, что сыграю в этом матче, но думал, что тренер даст мне время в конце матча, и это будет всего несколько минут. Я вообще не ожидал выхода на площадку в первой четверти.

Конечно, я волновался, но атмосфера была очень хороша, особенно в зале. Собралась полная арена португальских фанатов и наших украинских болельщиков было очень много.

Выйдя на площадку в первой четверти, пытался быть максимально сконцентрированным на игре. Волнение прошло, и я просто пытался делать то, к чему мы готовились и играть свою игру. Я рад, что помог команде победить.

– Что тренер говорил тебе перед игрой?

– Тренер спросил, готов ли я играть, готов ли я выходить на площадку. Я сказал, что, конечно, готов к матчу. Айнарс попросил меня сконцентрироваться на подборах, играть свою игру в трехсекундной зоне, где у нас было преимущество в росте. Я пытался делать все, что тренер мне сказал, и, как мне кажется, что-то получалось. Сыграть за сборную впервые – это была большая ответственность. Надеюсь, что это не последние мои очки за сборную, и в предстоящих матчах буду еще лучше.

– Как думаешь, почему нам не удалось выиграть матч против Словении?

– Они вышли с энергией, у них в составе было много молодых игроков. Словенцы использовали зонный прессинг, к которому, как мне кажется, мы были не готовы. Часто попадали в ловушку внутри площадки, что становилось для нас проблемой. Это стало для нас немного сюрпризом и сразило наш ритм игры. Как результат мы играли в их игру, а не в нашу.

– В "Монако" работает бывшая звезда сборной Украины Сергей Гладырь. Поддерживаешь ли с ним связь во время сезона и давал ли он тебе советы относительно сборной Украины?

– Да, мы много пересекаемся в "Монако". Я действительно ожидал, что он будет с нами в сборной, но получилось так, что на этот раз он не смог присоединиться. Но я часто вижу Сергея на наших тренировках U-21, а также на тренировках первой команды. Я с ним много работал во время предсезонной подготовки, когда я был в Бормио с первой командой "Монако". Он мне очень помог в техническом плане, дал много подсказок и сильно меня поддержал. Перед последним окном сборных я его несколько раз видел, но особо по этой теме не говорили, ведь, как я уже сказал, ожидал, что Сергей будет в тренерском штабе.

– Как ты оценишь свой прогресс за сезон в Монако? Как часто вы пересекаетесь с основным составом?

– Игра в сборной Украины очень отличается от французского баскетбола. Это касается и моей роли в этом клубе, и ожиданий по мне в "Монако". Это мой первый сезон здесь, и я очень счастлив, что попал в эту команду. Мы иногда тренируемся с первой командой, но и в нашей команде U-21 очень сильный тренер, мне нравится то, в каком направлении мы двигаемся. Мы выполняем огромный объем работы, и надеюсь, что прогресс будет и дальше.

Ну а с основным составом у нас постоянный контакт: до тренировок, после тренировок – мы все хорошо знаем друг друга. Мы всегда смотрим все матчи первой команды, когда есть возможность нас задействуют в тренировочном процессе. Когда в первой команде есть травмы, они берут игроков из дубля.

– Как ты относишься к тому, что тебя часто ассоциируют с твоим отцом Виталием Кличко?

– Я очень рад, что меня сравнивают с отцом в контексте спорта – это большой аванс для меня, ведь я еще не на том уровне. Но надеюсь, что в будущем я смогу представлять Украину на том уровне, на котором это делал он. Конечно, я вижу все эти заголовки, все эти параллели и сравнения, но я стараюсь сконцентрироваться на своей игре. А эти параллели с отцом для меня – это мотивация, и я рад, что смог доказать, что умею играть и что я в сборной не по фамилии.

– Отец пристально смотрит за твоей карьерой?

– Он смотрит каждый мой матч за "Монако" и тем более за сборные Украины. Он просматривал все наши матчи на чемпионате Европы U-20 и видел нашу игру против Португалии. Всегда меня поддерживает, и я очень рад, что у меня большой спортсмен в семье… Даже два таких спортсмена, которые могут мне подсказать много вещей, в том числе относительно травм, и поделиться своим опытом.

После моего дебюта они сказали, что гордятся мной и чтобы я продолжал в том же духе. Так что мой дядя Владимир тоже следит за моей карьерой и дает много советов.

– Насколько важен для тебя опыт выступлений за сборную Украины в то время, когда в нашей стране идет война?

– Это все очень тяжело. Когда мы играем за сборную, мы всегда помним войну в Украине. На каждый наш номинально домашний матч приходят восстанавливающиеся в Риге солдаты. Очень важно видеть, как они нас поддерживают в каждой игре. Это огромная мотивация для меня и важное напоминание, за что и за кого мы играем.

– Летом тебя ждет важное выступление за молодежную сборную Украины в Дивизионе А. Насколько новый опыт в национальной команде важен для тебя накануне этих матчей?

– Мы с Даниилом Сыпало обязательно будем играть за сборную Украины U-20, и этот опыт, который мы получили в национальной команде, должен помочь стать лидерами в молодежной команде. У нас осталось 3-4 игрока 2005 года, большинство ребят в команде будут уже 2006 года рождения. Поэтому важно стать примером для младших ребят и попытаться использовать все знания, которые мы получили в национальной команде, уже в молодежной.

У нас остается главный тренер Валерий Плеханов, сейчас работавший с нами как ассистент главного тренера в национальной команде. Сразу после чемпионата U-20 будет преквалификация на чемпионат мира – лето будет баскетбольное. Но, как я уже говорил, играть за свою страну – это большая привилегия, и я очень рад представлять Украину.