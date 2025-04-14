IBU жестко поставил на место Россию в вопросе допуска на Олимпиаду-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен в ближайшие месяцы поднимать вопрос о возвращении российских спортсменов в свои турниры. В организации напомнили, что страна-агрессорка, а также ее союзница Беларусь, не выполняют требования по соответствию ее уставу.

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Об этом в IBU заявили в ответе на запрос портала "ВсеПроСпорт". В союзе подчеркнули, что Россия продолжает вести преступную войну против Украины, а многие спортсмены и тренеры прямо поддерживают агрессию, которую против нашей страны развязал кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Конгресс IBU не раз давал понять, что отстранение останется в силе до тех пор, пока в России и Беларуси не продемонстрируют полную приверженность принципам организации, в частности дистанцироваться от конфликта на Украине и заверить IBU, что никто из атлетов или тренеров не вовлечен в структуру российской армии и не помогает ей в конфликте. На последнем конгрессе IBU вопрос возвращения России и Беларуси даже не рассматривался. Действия не будут предприняты ни в ближайшие недели, ни в ближайшие месяцы. Или даже дольше, пока не изменится ситуация", – отметили в IBU.

Это заявление практически полностью ставит крест на возможности участия российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года в итальянском Милане.

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