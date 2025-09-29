Где смотреть Трубина и Судакова в Лиге чемпионов. Расписание трансляций матча 'Челси' – 'Бенфика'

Лиссабонская "Бенфика", за которую выступают футболисты сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков, во вторник, 30 сентября, проведет второй матч основной сетки Лиги чемпионов. Соперниками "орлов" по выездному поединку станет лондонский "Челси".

Встречу принимает легендарный стадион "Стэмфорд Бридж". Стартовый свисток арбитра Даниэля Зиберта из Германии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть трансляцию из столицы Великобритании на видеосервисе Megogo и его канале "Megogo Футбол 1". Также прямой эфир самых ярких моментов встречи будет доступен в так называемом мультифиде игрового дня, который пройдет на "Megogo Футбол 3".

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Челси" принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех "Бенфики" достигают уровня 4,80.

Команды трижды встречались друг с другом и все матчи выиграли лондонцы, в том числе финал Лиги Европы-2013 в Амстердаме.

украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин был назван самым дорогим голкипером мира не из топ-5 чемпионатов.

