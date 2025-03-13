Футболиста сборной России не пустили в Англию на матч Лиги Европы

Полузащитник сборной России Арсен Захарян не примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Игрока "Реала Сосьедада" не пустили в Великобританию, где его команды сыграет с легендарным "Манчестер Юнайтед" после домашних 1:1.

Видео дня

Об этом информирует пропагандистский телеканал "Матч ТВ". 21-летний хавбек не смог получить право въехать на территорию Соединенного Королевства, так как является гражданином страны-агрессорки.

"Арсен Захарян не летит в Манчестер на матч против "Юнайтед" и в ближайшее время вылетит из Парижа в Мадрид", – прокомментировали ситуацию в испанском клубе.

Для Захаряна поединок на "Олд Траффорд" мог стать первым в еврокубках после длительной паузы из-за травмы, которую он залечил совсем недавно.

Отметим, что "красные дьяволы" считаются фаворитами на выход в следующий круг. Ставки на проход англичан в четвертьфинал принимаются с коэффициентом 1,50. А итоговый триумф испанцев оценивается котировкой 2,50.

В сентябре 2022 года в первом туре группового этапа Лиги Европы "Сосьедад" одержал гостевую победу над "Манчестером" 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA, поведение футболиста сборной Украины Александр Зинченко во время матча Лиги чемпионов вызвало недоумение у фанатов лондонского "Арсенала".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!