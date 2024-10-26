Футболист сборной Украины забил 'ювелирный' гол в Польше. Видео

Украинский футболист "Лехии" Богдан Вьюнник забил третий гол в чемпионате Польши в Экстраклассе. 22-летний харьковчанин отметился роскошным ударом в гостевом матче 13-го тура против "Пяста".

Видео дня

В начале второго тайма при счете 1:1 гости разыграли эффектную комбинацию, которую и замыкал украинец. Нападающий молодежной сборной Украины, получив пас на ход, ворвался во вратарскую площадку и ювелирным ударом под штангу вывел "Лехию" вперед.

К сожалению, победный результат клубу из Гданска удержать не удалось. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Вьюнник перешел в "Лехию" в марте этого года. С того момента принял участие в 13 матчах, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году Вьюнник отказался тренироваться с "Шахтером" и захотел расторгнуть контракт, мотивируя свое желание переживаниями, связанными с войной в Украине, сообщает FootBoom. По информации СМИ, футболист молодежной сборной Украины никак не реагировал на призывы руководства "горняков" присоединиться к команде, с которой у него действующий договор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!