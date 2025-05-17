Футболист сборной Украины забил фантастический гол с 25 метров в чемпионате Польши. Видео

Украинский полузащитник "Лехии" Гданск Иван Желизко отметился потрясающим голом в матче 33-го тура чемпионата Польши в Экстраклясе (элитный футбольный дивизион страны). 24-летний львовянин забил в ворота "Погони" и помог своей команде добыть ничью 3:3.

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На 39-й минуте после розыгрыша углового украинец получил пас от колумбийца Каміло Меньи, одним касанием остановил мяч, а вторым метров с 25 отправил его точно в угол ворот.

Желизко перешел в "Лехию" в августе прошлого года из австрийской "Валмиеры" за 600 000 евро. С того времени провел за польский клуб во всех турнирах 53 матча, забив 6 голов и сделав 2 результативных передачи.

Отметим, что гол в ворота "Погони" стал третьим подряд для украинца в трех последних турах.

Для справки: Иван Желизко является бронзовыми призером молодежного чемпионата Европы 2023 в составе сборной Украины U-21.

Воспитанник львовских "Карпат", где выступал в ДЮФЛУ до 2018 года. В 2019-м перебрался в Чехию, присоединившись к молодежной команде "Карвины". За основную команду дебютировал в сентябре того же года в матче Кубка Чехии. В чемпионате Чехии провел три игры в сезоне 2019/20.

В 2021 году перешел в аренду в латвийскую "Валмиеру", с которой стал чемпионом страны в 2022 году и серебряным призером - в 2021-м. Впоследствии продолжил карьеру в Польше.

В сборной Украины выступал за возрастные команды U-17, U-18, U-19 и U-21. За молодежную сборную дебютировал в 2021 году.

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