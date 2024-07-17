Футболист сборной Украины может перейти в итальянский гранд – СМИ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 25-летнего уроженца Черкасс заинтересован победитель Серии А позапрошлого сезона – неаполитанский "Наполи", который уже провел первый раунд переговоров с английским "Эвертоном".

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Об этом информирует портал AreaNapoli.it. На подписании Миколенко настаивает новый главный тренер "Наполи" Антонио Конте, который хотел купить украинца еще во время работы с миланским "Интером". В то же время "Эвертон" пока не готов расставаться с Виталием.

Однако ливерпульский клуб интересуется датским защитником "Наполи" Йеспером Линдстремом. Если "Эвертон" выйдет на итальянцев с конкретным предложением, клубы могут обменяться футболистами.

Миколенко в минувшем сезоне провел 34 матча во всех турнирах. На счету нашего соотечественника два гола. Перед чемпионатом Европы-2024 в Германии украинский левый защитник получил травму, из-за чего сыграл лишь один поединок на соревнованиях.

Футболист перешел в "Эвертон" зимой 2022 года из киевского "Динамо", которое получило за игрока 23 миллиона евро.

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