Франция – Испания: где смотреть финал Олимпиады-2024 по футболу

Сборные Франции и Испании по футболу сыграют в финале Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Хозяева турнира примут "фурию роху", которая нынешним летом уже завоевала "золото" чемпионата Европы, в пятницу, 9 августа.

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Встреча состоится на поле стадиона "Парк де Пренс". Время начала – 19:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть противостояние на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименном портале. Также прямой эфир из Парижа будет доступен на видеосервисе Megogo во вкладке "Мужской футбол от Discivery+" в разделе "Олимпийские игры-2024".

Обе команды по разу становились олимпийскими чемпионами. Франция в финале Игр-84 в Лос-Анджелесе обыграла Бразилию (2:0), а испанцы первенствовали на домашнем турнире в Барселоне-92. Тогда "фурия роха" была сильнее Польши (3:2). Тот финал – последний, когда "золото" ОИ забирал представитель Европы.

Букмекеры уже сделали прогноз на матч. Они считают фаворитами французов, предлагая поставить на их победу в основное время с коэффициентом 2,30. Ничья и триумф испанцев оценивается одинаковым показателем – 3,00.

Накануне сборная Марокко, которая была соперником Украины на групповом этапе, разнесла Египет 6:0 и стала бронзовым призером Игр в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские борцы Парвиз Насибов и Жан Беленюк принесли Украине очередные медали Олимпиады-2024.

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