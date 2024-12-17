ФИФА назвала самый красивый гол года. Видео

Аргентинский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо получил премию Пушкаша, как автор самого красивого гола года. 19-летний футболист забил шедевр в ворота "Эвертона" в ноябре прошло года.

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На 3-й минуте после фланговой атаки Гарначо получил пас от Диогу Далота, после чего в падении через себя смог нанести точный удар по воротам.

Для справки: премия ФИФА имени Ференца Пушкаша — футбольная награда, основанная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), который забил самый красивый гол года. Ференца Пушкаша. церемония вручения награды прошла 21 декабря 2009 г. в Швейцарии.

Отметим, что болельщики со всего мира еще тогда единогласно назвали его лучшим голом года, сравнив с легендарным шедевром Уейна Руни в 2011 году. Этот удар "обратными ножницами" в ворота "Манчестер Сити" был признан лучшим голом, забитым в АПЛ за 20 лет ее существования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский защитник чешского клуба "Теплице" Егор Цикало отметился невероятным ударом в 9-м туре чемпионата страны в Высшей лиге против "Баника". 23-летний футболист забил фантастический "радиоуправляемый" гол на последних секундах матча.

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