'Это было единственное...' Эмили Блант призналась, чем соблазнила Усика во время съемок 'Несокрушимого'. Видео

Голливудская актриса Эмили Блант пришла на шоу Talksport, где рассказала о съемках в "Несокрушимом". В частности Блант поделилась эмоциями от работы с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком, который сыграл роль советского бойца Игоря Вовчанчина.

Блант призналась, что Усик сходил с ума от торта.

"Он хотел есть торт всё время. Это было единственное, чем его можно было подкупить. Ассистентка говорила: "Алекс, нам нужно снова нанести на тебя этот искусственный пот". А он ненавидел этот фальшивый пот. Спрашивал: "Зачем?" — он вообще не понимал, что такое непрерывность съёмок и прочее. И тогда она говорила: "Если я принесу тебе торт, ты согласишься?" И он отвечал: "Да". После этого ему действительно приносили торт", – отметила Эмили.

Напомним, что премьера состоялась 1 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля. Лента произвела настоящий фурор среди зрителей, поэтому они громко аплодировали проекту в течение 15 минут

"Несокрушимый" – биографическая спортивная драма, основанная на истории жизни и развития карьеры легендарного американского бойца Марка Керра. Блант сыграла жену Керра. Одним из самых жестоких противников главного героя стал Игорь Вовчанчин, в которого перевоплотился Александр Усик.

Премьера в Украине фильма "Несокрушимый" запланирована на 9 октября.

