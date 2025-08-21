'Думала, как сдать допинг-контроль': первая за 22 года украинская чемпионка мира рассказала о поддержке грузинских таксистов, соревнованиях с россиянами и осадке ОИ

Чемпионка мира по фехтованию Влада Харькова, которая на ЧМ в Грузии завоевала первое за 22 года "золото" в индивидуальной шпаге, собиралась делать паузу в карьере из-за неудачных выступлений в 2024-м, в частности на Олимпиаде в Париже. Однако оставила за спиной этот этап и, несмотря на очередную подставу от международной федерации в виде допуска россиян к командным соревнованиям, Влада одержала свою самую большую спортивную победу.

В разговоре с OBOZ.UA Харькова рассказала о тайной установке на чемпионат, поддержке грузинских таксистов и контактах с представителями страны-агрессора.

– К сожалению, перед этим чемпионатом мира стало известно, что к командным соревнованиям допустили россиян. Каким-то образом это влияло на подготовку к турниру?

– Это был не первый турнир, на котором мы фехтовали. Плюс, эмоционально мы к этому были готовы, потому что, честно говоря, до этого у нас уже был чемпионат мира и Европы, где уже появились россияне, и из-за бойкота мы не фехтовали. Это был долгий путь их интеграции. Это решение было очень болезненным и, конечно, неприятным, но не сказать, что неожиданным.

Поэтому мы, конечно, не поддерживаем их возвращение, имеем по этому поводу очень четкую и понятную позицию – мы против. И эта лояльность к россиянам вообще ни в какой форме не должна быть допущена. Но насчет эмоций... Мне кажется, что за все это время мы научились, как настоящие профессиональные спортсмены, в моменте отделять эмоции, просто отделять весь этот негатив и концентрировать внимание на том, что нам нужно сделать в тот момент.

Но, несмотря на это, мы, конечно, транслируем нашу позицию максимально искренне и открыто разговариваем со всеми международными СМИ. Да, это очень неприятно, но мы учимся, несмотря ни на что, концентрировать внимание на главном.

– В контексте пути к этому "золоту", был ли у вас определенный осадок после Олимпиады-2024 в Париже, ведь ни в личных, ни командных соревнованиях не удалось стать призером Игр? Или как-то потом проработали этот момент?

– Сто процентов. У меня был личный такой, эмоциональный осадок от того, что в прошлом сезоне было три турнира подряд, где я проигрывала за вход в четверку. То есть, это три потенциальных возможности быть призером важнейших стартов – таких, как чемпионат Европы, этап Кубка мира и Олимпийские игры.

И, конечно, на Олимпиаде и в командном первенстве мы не смогли реализовать весь тот потенциал, который имеем и который мы демонстрировали. То есть, это не какая-то условная единица, это то, что мы действительно показывали. И, конечно, после этого был такой очень тяжелый ментально реабилитационный период. Но, опять же, мы все проработали, выводы были сделаны и, как по мне, то по моей личной награде видно, какая именно работа была проведена.

Хотя мы с командой в этом году также показали, невероятным результат – историческое "золото" на чемпионате Европы, но, опять же, на мировом первенстве, как это бывает в спорте – такие подъемы и спады, – реализовать наш потенциал в полной мере не смогли. Очень жаль, но будем смотреть в светлое будущее и работать над ним.

– А может два слова, как вы прорабатывали вот эту олимпийскую неудачу? Потому что обычно это остается за кадром, а у каждого есть своя история. Кому-то помогли родные, а кому-то тренер позвонил и привел в чувство.

– Это такая комплексная, мне кажется, работа. В первую очередь, отдых, чтобы потом с такой свежей головой подойти ко всему, что было и к новым победам. Также это – тренера. У меня действительно был в этом году момент, когда я сказала, что мне нужна пауза и я не знаю, вернусь ли. То есть, это такая вера и понимание людей, которые рядом с тобой.

Опять же, это такое незатуманенное видение, что сейчас с тобой происходит и в каком состоянии находишься. Оно дает очень много поддержки и вдохновения. Поэтому, для меня это очень комплексный вопрос. Это и родные, и ты сам для себя, и, конечно, фехтовальная семья, которая ведет тебя и поддерживает на этом пути.

– Вы вспомнили выступление команды на чемпионате мира, где не удалось завоевать награду, потом анализировали, что случилось в поединке с Канадой? Ведь потенциально сборная Украины была среди главных фаворитов.

– Я думаю, это такие, казалось бы, банальные вещи, но это точно не о том, что мы не были готовы, точно не о расслаблении и каких-то там звездах с неба. Нет, это не об этом. Я думаю, что это даже в большей степени как раз из-за перегрузки себя вот этой ответственностью и пониманием важности момента. Из-за этого, мне кажется, мы не смогли до конца раскрыться и показать свое фехтование.

Поэтому именно в той встрече с Канадой мы не успели войти в нужный ритм. И это, наверное, больше вопрос психологии, как по мне, чем какой-то технической ошибки. Да, это больше о психологии. Поскольку дальше мы фехтовали прекрасно. То есть, каждая из нас фехтовала супер.

– Грузины во время чемпионата мира очень сильно поддерживали Украину и выступали с акциями протеста против россиян. Вы лично что-то такое наблюдали или слышали?

– Я видела это уже в Инстаграме. То есть, эти протесты начались как раз тогда, когда мы уже уехали. Но я сто процентов почувствовала на себе поддержку грузин. Потому что они ко мне подходили, аплодировали, передавали какие-то такие знаки поддержки. То есть, просто люди, которые работали там и которые организовывали соревнования.

И вот эту такую бешеную энергетику грузин, я ее прямо почувствовала на себе. И отношение грузин также, в принципе, мы почувствовали. Потому что были случаи, когда мы ехали в такси, а таксисты говорили: "Ой, мы слышали, что допустили россиян. Это так позорно, грустно. Держитесь! Мы вас поддерживаем". То есть, эта поддержка от них – она чувствовалась.

– А нынешние или бывшие россияне, которых хватает и в других командах, пытались как-то с вами идти на контакт?

– У меня конкретно таких ситуаций не было. Нет, никто не пытался. И вообще у нас с ними нет никакого контакта абсолютно – ни зрительного, ни вербального, никакого!

– А вы ходили поддерживать друг друга? Например, когда фехтовала Алина Комащук и завоевала "бронзу"?

– Опять же, я уже поехала. Но у нас является обязательным, это даже не правило, а это такая как бы семейная традиция. Если на следующий день у вас нет соревнований, то все, кто не выступает, приходят поддержать.

Бывает такое, что на сегодня ты должен фехтовать, и в этом случае мы не идем, потому что обычно такие события происходят уже довольно поздно, и это очень эмоционально. А на следующее утро рано просыпаться... Но все остальные всегда поддерживают, и это такая традиция, которая есть в нашей фехтовальной семье, которую все очень ценят и поддерживают.

– Чемпионкой Европы Вы уже были и в команде, и индивидуально. А с какими мыслями, имея такой багаж, готовились к этому чемпионату мира?

– Я вырабатываю в себе такое правило – много не думать о каком-то результате. Потому что я поняла, что эти ожидания очень истощают. И в спорте есть такой термин, как выгорание. То для меня это о выгорании. Поэтому на этом чемпионате мира я думала только о том, чтобы показать свое лучшее фехтование. И такие аффирмации я себе говорила. То есть, у меня была концентрация именно на этом.

Я знаю, что если я могу показать свое лучшее фехтование, то результат будет соответствующий. Поэтому для меня самое главное – это в моменте показать все, на что я способна.

– Я знаю, что спортсменам бывает трудно определиться и ответить, но все же, какой бой был самым сложным на вашем "золотом" мире?

– На самом деле, все были тяжелые. Но если уж отмечать именно один бой, то это был бой за выход в четверку. И опять же из-за того, что в прошлом сезоне три турнира подряд я проиграла на этой стадии. Это был такой эмоционально напряженный рубеж, который мне было важно перейти.

И еще была такая ситуация, когда я вела со счетом 14:11 и буквально за несколько секунд пропустила три укола. Эмоциональная нагрузка была очень высокая, но все закончилось хорошо.

– А не было такого, что после такого желаемого попадания в четверку не чтобы почувствовали расслабление, но где-то немного отпустило?

– Нет, не было, поскольку я старалась до самого конца не думать ни о каких результатах – ни о том, что было, ни о том, что будет. И мне кажется, именно это позволило выиграть. Если бы, мне кажется, было это расслабление, мол, фух, работа сделана, то уже снова бы вернулась какая-то эмоциональная нагрузка, а она может играть в любую из сторон. Поэтому для меня было важным оставаться максимально нейтральной во всех этих эмоциях до победы.

– Было важно, кто будет соперницей по финалу?

– Вообще нет.

– Какие были первые мысли, когда вас официально признали чемпионкой?

– Как сдать допинг-контроль (улыбается). Потому что для меня это очень эмоциональный барьер. Это для меня всегда такое ужасное событие, и оно обычно занимает два часа и больше. И у меня было просто такое желание, чтобы сделать это быстро, но – спойлер – это не прошло быстро. Длилось опять же долго.

На самом деле это уже просто какое-то, я не знаю, с одной стороны – расслабление, такое приятное, теплое ощущение, что сегодня был хороший день и сегодня действительно было хорошее фехтование. И этому можно порадоваться и разделить эту радость с моими близкими.

