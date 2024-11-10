'Динамо' в матче с удалением и пенальти добыло победу в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" победило житомирское "Полесье" в 13-м туре чемпионата Украины в УПЛ. Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 2:1.

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Гости с первых минут попытались играть первым номером. Подопечные Имада Ашура прессинговали "бело-синих", ненадолго прижав их к своим воротам.

Ситуация развернулась на 22-й минуте, когда после контратаки Шапаренко с Ванатом разыграли "двойку" и последний точно пробил по воротам.

Ошарашенные житомиряне не успели прийти в себя, как Ярмоленко с пенальти увеличил преимущество, забив 110-й гол в 253 матчах чемпионата Украины (4-е место в истории страны).

На 45-й минуте Богдан Михайличенко за прыжок в ноги Дубинчака получил второе предупреждение и был удален.

Играя в большинстве "бело-синие" не только не смогли увеличить свое преимущество, но и пропустили необязательный гол в концовке.

Эта победа вывело "Динамо" на первое место в турнирной таблице (32 очка), которое оно делит с "Александрией".

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