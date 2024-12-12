'Динамо' проиграло в Лиге Европы, пропустив три гола за 14 минут. Видео

Киевское "Динамо" в 6-м туре Лиги Европы проиграло "Реал Сосьедаду" и потеряло даже математические шансы выйти в плей-офф. Матч в Сан-Себастьяне завершился со счетом 3:0.

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Хозяева поля доминировали с первых минут, контролируя ход игры и создавая многочисленные моменты у ворот вице-чемпиона Украины.

Счет был отрыт на 19-й минуте, когда Микеля Оярсабаля в своей штрафной сбил Денис Попов. Сам пострадавший со второй попытки реализовал 11-метровый удар, добив мяч после сейва Бущана.

Впоследствии Беккер удвоил преимущество, мощно пробив в ближний угол после передачи Кубо.

На 33-й минуте хозяева забили третий гол. Вновь ошибся Попов, позволившей Оярсабалю беспрепятственно пробить над голкипером.

Весь первый тайм прошел под диктовку "Сосьедад", что подтверждает статистика - 19 ударов по воротам против одного в "Динамо".

Во втором тайме игра киевлян не улучшилась. Несмотря на несколько попыток организовать атаки через Михайленко и Дубинчака, они завершались без реальных угроз испанскому вратарю. Хозяева, даже после многочисленных замен, продолжали контролировать игру, лишая украинцев шансов на изменение хода матча.

Особо неприятным стал момент на трибунах после третьего гола. Испанские фанаты вывесили флаг так называемой ДНР, что повлекло за собой волну возмущения среди украинских болельщиков.

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