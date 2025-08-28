'Динамо' и 'Шахтер' узнали соперников в Кубке Украины. Результаты жеребьевки

В Доме футбола в Киеве прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Свои пары получили 32 клуба: 28 победителей предыдущего раунда и четыре участника еврокубков: "Динамо", "Александрия", действующий обладатель трофея "Шахтaр" и "Полесье".

Перед началом процедуры дисциплинарный комитет УАФ снял с турнира клуб ЮКСУ из Первой лиги. Причиной стало использование в матче против "Нивы" футболиста, не внесённого в заявку. Техническую победу засчитали винницкой команде, которая заменит дисквалифицированного соперника в розыгрыше.

Жеребьёвка принесла несколько принципиальных противостояний. Вице-чемпион Украины "Олександрия" примет на своём поле чемпиона страны "Динамо", а "Полесье" сыграет в гостях против львовского "Руха".

Повезло с соперником "Шахтеру": "горняки будут бороться за выход в 1/8 финала с ФК "Полесье" (Ставки) – любительским клубом из села Ставки Радомишльського району Житомирской области, который выступает в чемпионате Киевщины.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

"Металлист 1925" (Харьков) — "Колос" (Полонное)

"Александрия" — "Динамо" (Киев)

"Металлург" (Запорожье) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)

"Левый Берег" (Киев) — "Виктория" (Сумы)

Ингулец (Петрово) — Подолье (Хмельницкий)

"Рух" (Львов) — "Полесье" (Житомир)

"Полесье-Ставки" — "Шахтер" (Донецк)

"Агротех" (Тишковка) — "Черноморец" (Одесса)

"Нива" (Винница) — "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

"Металлист" (Харьков) — ЛНЗ (Черкассы)

"Лесное" (Киевская область) — "Олимпия" (Савинцы)

"Агробизнес" (Волочиск) — "Денгофф" (Деникивка)

ФК "Чернигов" — "Кривбасс" (Кривой Рог)

"Буковина" (Черновцы) — "Карпаты" (Львов)

"Локомотив" (Киев) — "Верес" (Ровно)

СК "Полтава" — "Нива" (Тернополь)

Матчи 1/16 финала Кубка Украины запланированы на 17 и 24 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа аматорский клуб "Агротех" из села Тишковка (Новоукраинский район Кировоградской области) сотворил большую сенсацию в Кубке Украины, выбив представителя Премьер-лиги (УПЛ) "Эпицентр" на стадии 1/32 финала. Матч завершился драматичной серией пенальти, в которой хозяева оказались точнее и вышли в 1/16 турнира.

