'Динамо' бьется за дефицитные путевки в Лигу чемпионов. А кто уже там и почему Англия так счастлива

Квалификация Лиги чемпионов в самом разгаре - в ней участвует и единственная украинская команда. Но уже известны очень много клубов, которые спокойно ждут жребия Этапа лиги для начала собственной борьбы. Что это за команды? Кому невероятно повезло прошлой весной? И есть ли какие-то сюрпризы? Рассказывает OBOZ.UA.

Англия кайфует: от нее - каждая 6 команда

Вместо стандартных 4 клубов, Англия в этом году присылает сразу 6. Команды Туманного Альбиона сформировали 17% Лиги чемпионов, чем изрядно гордятся. Напрямую попали 4 команды, среди них - победитель АПЛ "Ливерпуль" под руководством Слота с его масштабной летней перестройкой. Квалифицировался и серебряный призер "Арсенал", который чудом удержался на второй строчке. Будет играть также "Манчестер Сити", у которого большие обновления состава и новый намек на все возможные трофеи сезона. С четвертого места едет "Челси", имея в чемоданчике кубок Лиги конференций.

5-я позиция стала счастливой для "Ньюкасла". В прямом смысле: на последнем повороте они поскользнулись на "Эвертоне", но так же ошиблась и "Астон Вилла", оставив сорок впереди себя. Ну и конечно - мемный "Тоттенхэм", попавший в ЛЧ с самого низкого места в истории еврокубков! Еще ни одна команда не выходила в основной этап с 17-го места - но шпоры смогли. Помогла победа в не менее мемном финале Лиги Европы против "МЮ".

Общее представительство британцев огромное: кроме 6 команд в ЛЧ, будет еще два клуба в Лиге Европы ("Астон Вилла" и "Ноттингем"), а "Кристал Пэлас" поборется в плей-офф Лиги конференций за право быть 9(!) английским клубом в еврокубках. Переходов между турнирами по завершении группы не будет, но кажется, что Англия готова показать свое превосходство во всех соревнованиях.

Среди топ-5 лиг грустят... победители ЛЧ

Франция готова жаловаться на несправедливость: у них целая куча претендентов на Золотой мяч, уважение многих фанатов на континенте после сезона 24/25, победитель ЛЧ в конце концов! Но судьба неумолима: в группу попали лишь 3 клуба; да и то, "ПСЖ" и без того оставался в турнире. После финала Клубного ЧМ возникли вопросы к пока главному клубу Европы: это было разовое падение или магия Энрике завершилась? Еще есть "Ницца", но команда должна преодолеть 2 раунда отбора. Украинцам выгодно, чтобы команда проиграла - дальше расскажем почему.

Где-то на фоне этого улыбается Испания, получившая 5 место из-за лучшего рейтинга прошлого сезона. Хотя какие там достижения пиренейцев в Европе? А никаких. Их клубы пролетели мимо всех трофеев: ближе всего был "Бетис", но он разгромно провалился тем же аристократам в финале ЛК. В Лиге Европы "МЮ" в полуфинале остановил сенсационный "Атлетик" (дважды разгромно), а в Лиге чемпионов "Барселона" на той же стадии не сдержала "Интер" (как впоследствии оказалось, зря). На охоту 25/26, кроме каталонцев и басков, выходят еще мадридские "Реал" с "Атлетико" и "Вильярреал", который не прочь повторить собственный успех полуфинала трехлетней давности.

Что касается немцев, то у них все спокойно: на новый круг заходят "Байер" и "Бавария" с "Боруссией", а "Штутгарт" заменит "Айнтрахт". Немецкая машина стабильна как никогда, хоть и стала жертвой насмешек в Штатах во время КЧС. Италия отправляет победителя чемпионата "Наполи", финалиста ЛЧ "Интер", а ещё "Аталанту" с "Ювентусом".

5 стран имеют только по одному представителю - все может так и остаться

Эти 5 счастливчиков попали в Этап лиги исключительно как победители собственных чемпионатов. Это "Спортинг" от Португалии, "Славия" от Чехии и "Олимпиакос" от Греции, а еще - турецкий "Галатасарай" и бельгийский "Юнион". Только Нидерланды гарантированно имеют 2 команды, как шестая ассоциация в рейтинге УЕФА. Попали чемпион "ПСВ" и серебряный призер "Аякс". Именно так закрылся полный перечень в 29 клубов основного этапа. Но эти страны могут получить дополнительных участников, которые просто сейчас продолжают борьбу в квалификации.

Нам предстоит узнать всего лишь 7 команд!

Невероятно, но состав участников группового этапа Лиги чемпионов формируется не в плей-офф, а по ходу лиг. И упомянутые выше 29 клубов просто ждут конца августа, без необходимости квалификации. А вот куча команд прямо сейчас продолжает бороться за всего лишь 7 путевок в Этап лиги - среди них и киевское "Динамо".

За ЛЧ соревнуются несколько украинцев в других клубах. Трубин провел спокойный матч за "Бенфику" против уже упомянутой "Ниццы", сделал 2 сейва и оставил ворота сухими. Кухаревич с Игнатенко вышли за "Слован" на последние минуты, команда пока проигрывает 1:0 "Кайрату". Отбор в самом разгаре и продолжится 12-го августа ответными матчами. Удобство этой стадии в том, что все его участники так или иначе останутся в еврокубках, даже если проиграют этому и следующему сопернику - они просто сменят прописку. Но вот "Динамо" нельзя проигрывать, потому что это драгоценные очки для таблицы коэффициентов. А после прошлых игр они нам нужны еще больше.

Сколько ещё продлится отбор в ЛЧ?

Сейчас играется 3-й тур отбора для всех еврокубков. Для ЛЧ ответные матчи проставлены на 12 и 13 августа. Затем состоится последний, четвертый раунд, который называется плей-офф. Там команды впервые за сезон могут наконец услышать гимн главного клубного турнира, за один шаг до основного этапа элитного турнира.

Раунд плей-офф уже отжеребьевка и мы знаем следующих возможных соперников "Динамо" и в ЛЧ, и в ЛЕ. Иронично, что для второго по силе турнира нам снова может выпасть "Хамрун". Если же киевляне пройдут "Пафос", то будут ждать победителя пары "Лех" - "Црвена Звезда" (там сербы пока ведут 3:1).

Такая же схема отбора действует и для двух других турниров, где представлены украинские команды: Лиги Европы и Лиги конференций. Однако из-за того, что там в отборе меньше шансов сохранить европрописку, борьба еще сильнее, чем в Лиге чемпионов. ЛК традиционно имеет меньшее количество туров на Этапе лиги - только шесть, но количество участников от этого не меняется.

Что будет, когда мы узнаем все команды?

Жеребьевка общего этапа ЛЧ состоится в Ньоне 28-го августа. Сам общий этап начнется 16-го сентября, первый тур растянут на 3 дня, все остальные традиционно будут проходить в двухдневных слотах с октября по январь. Только последний 8-й тур, как всегда, будет максимально неудобным для просмотра: 18 игр будут сыграны 28-го января одновременно. Стыковые матчи за выход в плей-офф будут в феврале 2026-го года.