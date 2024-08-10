Чемпионка Франции упала без сознания во время финала на Олимпиаде-2024. Видео

Чемпионка Франции по бегу на 10 000 метров (2020) Алессия Зарбо упала без чувств на трассу во время финала женского забега на 10 000 метров на Олимпиаде в Париже. 22-летняя победительница Юношеских Олимпийских игр (2017) потеряла за сознание за несколько кругов до финиша.

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Когда ее соперницы завернули за угол, чтобы завершить 21-й круг из 25 примерно на 26-й минуте гонки телезрители увидели медицинский персонал, оказывающий помощь Алессии на дорожках три и четыре.

Сам момент падения легкоатлетки в эфир не попал. В трансляции видно, как соперницы пробежали мимо Зарбо , прежде чем медицинская бригада подняла ее с трассы и унесла на носилках.

Французский RMC Sport сообщает, что Зарбо "чувствует себя лучше и восстанавливается" после забега. Сама пострадавшая не давала никаких интервью. Другая бегунья, Рахель Даниэль из Эретрии, сошла с дистанции после того, как недолго лидировала на ранних этапах забега на 10 000 метров.

Победу в забеге добыла кенийка Беатрис Чебет с результатом 30 минут 43,25 секунды, добавив второе "золото" Парижа-2024 к своему титулу в беге на 5000 метров.

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