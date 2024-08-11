Чемпиона мира по боксу сенсационно нокаутировали 'ударом года'. Видео

Чемпион мира по версии IBF в полулегком весе (до 57,2 кг) мексиканец Луис Альберто Лопес (30-3, 17 КО) сенсационно проиграл безумным нокаутом экс-чемпиону из США Анджело Лео (25-1, 12 КО). 12-раундовый бой на ринге Tingley Coliseum в Альбукерке (США) завершился досрочно.

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С первых минут Лопес захватил центр ринга. Чемпион много двигался, работал первым номером и пытался зажать оппонента у канатов, работая по корпусу. Увлекшись энергозатратными атаками мексиканец не рассчитал силы, постепенно все больше и больше пропуская тяжелых ударов от оппонента.

В 6-м раунде, казалось, у Луиса открылось второе дыхание. Он вновь начал теснить претендента, увеличив скорость.

Развязка наступила в 10-й трехминутке. В ответ на неакцентированный джеб фаворита, Лео ответил мощным контрхуком, после которого Лопес не смог подняться.

В соцсетях эксперты и болельщики единогласно окрестили случившееся "нокаутом года".

Как сообщал OBOZ.UA, в другом поединке 11 августа в США, временный чемпион мира WBC в первом среднем весе украинец Сергей Богачук (24-2, 23 КО) проиграл титул Верджилу Ортису (22-0, 21 КО) из США. Поединок на ринге Mandalay Bay Hotel & Casino в Лас-Вегасе (США) завершился раздельным решением судей 113-113, 114-112 и 114-112.

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