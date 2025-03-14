Был в окружении. Под Покровском пропал без вести экс-футболист сборной Украины – СМИ

Знаменитый украинский футболист Роман Максимюк пропал без вести, выполняя боевое задание в борьбе против российских оккупантов под Покровском. Бывший игрок национальной сборной нашей страны, вероятно, попал в окружение, и сейчас о его судьбе ничего неизвестно.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший вратарь киевского "Динамо" Святослав Сирота, однако позже удалил свое сообщение "Я очень всех уважаю, но так бы донаты собирали, как распространяете информацию", – написал экс-спортсмен позже.

В то же время, по данным портала "Чемпион", жену Максимюка Веру вызвали в ТЦК для того, чтобы она написала заявление о пропаже человека. Параллельно их дочь Даша, которой через месяц исполнится 18 лет, сдала анализы ДНК. Подразделение Максимюка сейчас делает попытки выйти из окружения.

Воин ВСУ в последний раз был в сети 30 января 2025 года. В этот день 50-летний наводчик Сичеславской воздушно-штурмовой бригады позвонил по телефону супруге и предупредил, что выходит на позиции на Покровском направлении и с ним длительное время может не быть связи.

Максимюк известен по выступлениям за "Днепр" и луцкую "Волынь". В его активе пять матчей за сборную Украины.

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