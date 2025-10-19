Бойцу во время поединка на голых кулаках впечатали нос в лицо. Видео собрало 1 млн просмотров

Во время турнира BKB 45 (Bristol Brawl) в Бристоле произошёл один из самых жёстких эпизодов года: Уилл Дермитцель в первом раунде избил Джордана Томпкинса до неузнаваемости. Само шоу случилось еще 6 сентября, но спустя месяц видео нокаута обрело новую жизнь в сети и собрало свыше миллиона просмотров.

Видео дня

Поединок завершился уже на первой минуте. Удар Дермитцеля оказался настолько мощным, что сломанный нос Томпкинса буквально "въехал" в лицо, после чего врач остановил бой и зафиксировал технический нокаут. Это вторая победа Дермитцеля в профессиональных боях по правилам bare knuckle.

После поединка победитель признался, что испытал смешанные чувства: "С одной стороны, я рад победе, но с другой — сразу почувствовал вину. Я по-настоящему покалечил человека, а ведь за бойцом всегда стоит обычный человек, у которого есть семья и жизнь за пределами ринга. Но в этом и есть суть спорта: ты либо побеждаешь, либо не выходишь из боя", – сказал он в интервью местным СМИ.

Несмотря на успех, Дермитцель сообщил, что собирается взять паузу для восстановления. Боец поблагодарил тренеров из Lone Wolf Boxing и клиентов собственного зала Valhalla Boxing в Вустере, которые приехали поддержать его на турнире.

Турнир BKB 45 стал вторым в истории, прошедшим в Бристоле, и собрал сильнейших представителей bare knuckle: дисциплины, где бойцы сражаются без перчаток.

