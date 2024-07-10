'Безнадежного Мудрика' призвали выгнать из 'Челси', назвав его 'провалом'

Бывшая звезда "Челси" Франк Лебеф призвал нового тренера Энцо Мареску этим летом заменить украинского вингера Михаила Мудрика. 23-летний лидер сборной Украины перешел из донецкого "Шахтера в январе 2023 за 88 миллионов фунтов стерлингов.

Видео дня

Лебеф, который играл за "синих" с 1996 по 2001 год, заявил на этой неделе, что украинский футболист больше не представляет никакой ценности.

"Он безнадежен, и "Челси" не заработает на нем никаких денег. Мудрик еще очень сырой, и под руководством многих тренеров он не становится лучше – никаких улучшений", – цитирует француза The Daily Mail.

Лебеф не понимает, какой клуб захочет приобрести Михаила.

"На данный момент я бы не купил его даже за 10 миллионов фунтов. На самом деле, я бы не купил его даже за 1 миллион фунтов. Зачем вам тратить деньги на игрока, который никоим образом не является продуктивным? Он здесь уже 18 месяцев, и я знаю, что ему было трудно, учитывая его обстоятельства дома в Украине, но, судя по тому, что я видел, я действительно обеспокоен тем, что "Челси" подписал неудачный контракт с Мудриком и они должны заменить его", – продолжил эксперт.

Чемпион мира по футболу-1998 сравнивает свою карьеру и карьеру украинца.

"Меня купили за 2 миллиона фунтов в 1996 году, и я думал, что это много!" Мудрика купили за 70 миллионов фунтов или около того — это безумие!" – признался легендарный футболист.

Мудрик на данный момент забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 46 матчах Премьер-лиги за "Челси". В прошлом сезоне он сыграл 41 матч во всех турнирах. Контракт Мудрика на "Стэмфорд Бридж" рассчитан до июня 2031 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!