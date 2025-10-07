'Барселона' готова купить голкипера сборной Украины

Каталонская "Барселона" следит за 20-летним украинским вратарём Владиславом Крапивцовым, выступающим за "Жирону" и молодёжную сборную Украины. Скауты клуба наблюдают за ним на чемпионате мира U20, проходящем в Чили, пишет Mundo Deportivo.

По данным испанских СМИ, "Барселона" включила украинца в список перспективных игроков Ла Лиги, за которыми будет вестись постоянное наблюдение.

Крапивцов — уроженец Харькова, воспитанник академий "Металлиста", "Днепра" и "Днепра-1". В конце 2024 года он подписал долгосрочный контракт с "Жироной" до 2029 года. По данным Transfermarkt, ранее вратарь рассматривался "Арсеналом" и "Челси", однако переход не состоялся из-за проблем с оформлением документов.

В прошлом сезоне Крапивцов был запасным у Пауло Гассаниги, а в мае 2025 года дебютировал в Ла Лиге, проведя полный матч против "Реал Сосьедад". В текущем сезоне он сыграл несколько встреч, пропустив 6 мячей и не отметившись "сухими" матчами.

На чемпионате мира среди игроков до 20 лет Крапивцов является основным вратарём сборной Украины. Он отыграл матчи против Южной Кореи (2:1) и Панамы (1:1), продемонстрировав стабильную игру и уверенность на линии ворот.

Ранее Крапивцов признался, что в межсезонье имел шансы оказаться в топ-клубах Английской Премьер-лиги, однако переход сорвался из-за бюрократических нюансов. По его словам, предложения поступали от "Арсенала" и "Челси", но оформление документов оказалось непреодолимым препятствием.

