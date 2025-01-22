Абсолютно все украинские теннисистки покинули Australian Open

Шесть украинских теннисисток завершили выступления на Australian Open, не сумев дойти до решающих стадий турнира. Спортсменки выступали как в одиночном, так и в парном разрядах, но их путь завершился на разных этапах.

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Юлия Стародубцева (№100 WTA) проиграла в первом круге Лейле Фернандес из Канады (№31 WTA) – 5:7, 4:6. Дарья Снигур (№138 WTA) на старте уступила американке Даниэль Коллинз (№11 WTA) – 6:7, 3:6. Ангелина Калинина (№48 WTA) завершила свой путь в первом круге после поражения от Онс Жабер (№39 WTA) – 3:6, 3:6, а также выбыла во втором раунде парного турнира.

Даяна Ястремская (№33 WTA) дошла до третьего круга, где уступила Елене Рыбакиной (№6 WTA), выступающей за Казахстан, со счетом 3:6, 4:6.

Марта Костюк (№18 WTA) также остановилась в третьем круге, проиграв испанке Пауле Бадосе (№12 WTA) – 4:6, 6:4, 3:6, а в парном разряде добралась до четвертьфинала.

Последней среди украинок выступления в одиночном разряде завершила Элина Свитолина (№27 WTA), которая в четвертьфинале уступила Медисон Киз из США (№14 WTA) – 6:3, 3:6, 4:6. В парном турнире сестры Людмила и Надежда Киченок остановились в третьем круге.

Как сообщал OBOZ.UA, Свитолина в 1/8 финала разгромила соперницу из России Веронику Кудерметов – 6:4, 6:1. Элина после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Элина демонстрирует впечатляющую статистику встреч с россиянками. Наша спортсменка выиграла все восемь матчей.

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