Украинский футбол всегда славился и, хочется надеяться, будет продолжать славиться своими великолепными игроками. Сегодня OBOZ.UA расскажет о двух из них.

ИГОРЬ БЕЛАНОВ – заслуженный мастер спорта. В "Динамо" из "Черноморца" он перешел в 25 лет уже сложившимся игроком. Для болельщиков столичного клуба стало приятным сюрпризом, что Беланов сразу вписался в основной состав "бело-синих". Валерий Лобановский с первых дней появления Игоря в команде начал шлифовать таланты, природные его данные, распознав в нем задатки игрока европейского уровня. И надежды Мэтра он сполна оправдал. К скорости и сильному удару добавилась настойчивость, выполнение в игре большого объёма работы.

В чемпионате бывшего СССР Беланов провел 237 игр (за "Динамо" – 121, за "Черноморец" – 116), забил 65 мячей (за "Динамо" – 39, за "Черноморец" – 26). Участник ЧМ-1986, серебряный призер ЧЕ-1988. За сборную страны провел 33 матча, забил 8 мячей. Беланов – чемпион СССР 1985, 1986 годов, обладатель Кубка страны 1985, 1987 годов. Забил юбилейные голы киевского "Динамо": 2000-й – 28 мая 1985 года в матче против "Спартака" на 51-й минуте, 2200-й мяч – 26 августа 1989 года в матче против волгоградского "Ротора" на 57-й минуте.

В 1986 году команда Валерия Лобановского, победив в Лионе в финальном матче мадридский "Атлетико" - 3:0, завоевала свой второй Кубок Кубков. На пути к финалу динамовцы забили 26 мячей, 5 из них – на счету Беланова. Три из них он забил вратарю клуба "Рапид" (Вена, Австрия), ещё два мяча – голкиперам команд "Университатя" (Крайова, Румыния) и "Дукла" (Прага, Чехословакия).

Игорь Беланов был признан лучшим футболистом Европы 1986 года. Ему был вручен приз еженедельника "Франс футбол" – "Золотой мяч". Беланов считает, что своим успехом он обязан прежде всего тренерам "Динамо" и партнерам по команде. "Спасибо им за всё", – сказал он в одном из интервью.

* * *

АЛЕКСАНДР ШОВКОВСКИЙ – заслуженный мастер спорта. Хотелось бы ошибаться, но мне кажется, второго такого вратаря в украинском футболе не скоро будет. Очень впечатляющие его достижения, повторить которые, я считаю, практически невозможно. Судите сами. В марте 1994 года выпускник футбольной школы "Динамо" в 19 лет 63 дня дебютировал в высшей лиге. 24 сезона он отыграл за "Динамо". За родной клуб СаШо, так называли его болельщики, провел 636 матчей в официальных турнирах. 143 игры сыграл за "Динамо" в еврокубках, из них 109 – в Лиге чемпионов с учетом квалификационных матчей. В активе Шовковского 14 чемпионских титулов (рекорд), 11 побед в Кубке Украины (рекорд), шесть раз он вместе с партнерами становился обладателем Суперкубка страны. В национальной сборной Украины Шовковский дебютировал 13 ноября 1994 года и сыграл 92 матча. Провел 46 "сухих" поединков, 726 минут подряд не пропускал мячи в ворота своей команды. 12 раз главную команду страны выводил на поле с капитанской повязкой, семь отборочных турниров провел в составе сборной в период с 1996-го по 2008 года. В игре 1/8 финала ЧМ-2006 в серии послематчевых пенальти футболисты сборной Швейцарии не смогли забить СаШо, что стало рекордом ЧМ. 18 сентября 2016 года Александр Шовковский в возрасте 41 года 269 дней провел свой последний матч в чемпионате Украины.

Сейчас Александр Владимирович Шовковский – главный тренер ФК "Динамо" (Киев). Под его руководством команда стала чемпионом Украины в сезоне-2024/2025. Пожелаем ему, чтобы в список его вратарских достижений попали и прекрасные тренерские достижения. Первое уже есть.