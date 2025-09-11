Знаменитый футбольный луб "Сент-Этьен", за свою историю 10 раз выигрывавший чемпионат Франции, отказался обсуждать возможный трансфер форварда Лукаса Стассена в московский ЦСКА, сообщает "Чемпионат", со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет €18 млн.

По информации издания, российский клуб проявил серьёзный интерес к нападающему, однако руководство "Сент-Этьена" не рассматривало такую возможность из-за текущей политической обстановки.

"Большую часть совета директоров клуба составляют британцы и канадцы", — уточнил источник.

Стассен выступает за "Сент-Этьен" с августа 2024 года. В прошлом сезоне он провёл 28 матчей в Лиге 1, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

Капитан "Зенита" Дуглас Сантос, несмотря на полученный российский паспорт, не собирается выступать за сборную России. Футболист включён в заявку Бразилии на ближайшие матчи с Боливией и Чили, и его агент подтвердил, что защитник с радостью принял вызов.

