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Зима вернется? Синоптики дали прохладный прогноз по Украине

45.6тЧитать материал на украинском

В Украину в воскресенье, 10 марта, начнет поступать более прохладный и влажный воздух с запада.

Ночью небольшой, днем умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, на юге страны до 16° тепла; в Карпатах на протяжении суток около 0°.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ближайшие дни практически по всей территории Украины пройдут сильные дожди. Согласно данным Укргидрометцентра, осадки в воскресенье, 10 марта, маловероятны лишь в Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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