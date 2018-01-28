Зима кончилась? Синоптики рассказали о погоде на начало рабочей недели

На смену крепких морозов в Украину идет потепление к началу рабочей недели.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 29 января, по всей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Температура воздуха в западных регионах прогреется от -1 градусов ночью до +5 днем. В восточных областях от -6 до +3. В южной части страны и в центре температура не сильно будет отличаться: от -3 до +3.

В Киеве – ночью от -3 до -1, а днем – от 2 до 4 градусов выше нуля. Ветер – западный, со скоростью 7-12 м/с.

30 января также ожидаются осадки, кроме южных областей страны. На Западе температура воздуха – от -1 до +7 градусов, в восточной и центральной частях – от -1 до +3, на Юге – -1 +7.

31 января ожидается также теплая погода. Температура не упадет ниже 1 градуса ниже нуля. Временами пройдет снег, зато в южных областях Украины ожидается солнечная погода.

В то же время синоптик Натальяя Диденко на своей странице в Facebook отметила, что атмосферный фронт с Запада принесет осадки, а в восточных областях к тому же пройдет снег.

"В понедельник будет сыро, мокрый снег-дождь, порывистый ветер и теплая погода. Днем к "плюсам". Только на Востоке холоднее, ночью до -4… -9, днем ​​до -1… -4 градусов", - отметила она.

В Киеве, по словам Диденко, понедельник будет мокрым, с порывистым ветром и температурой воздуха в течение дня около нуля или небольшим "плюсом".

"Оттепель обещала - оттепель идет. Облачность, конечно, сидит на голове, но капитуляция морозов и хороший прогноз делают выходные и будни теплее", - добавила синоптик.

Как сообщал "Обозреватель", начало прошедшей недели принесло в Украину крепкие морозы.